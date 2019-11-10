Египет проверяет информацию о причастности датчанина к крушению самолета РФ над Синаем

Каир, 10 ноября. Власти Египта проверяют информацию СМИ о возможной причастности гражданина Дании к крушению российского самолета А321. Такое заявление в воскресенье сделал член комитета по обороне и безопасности парламента Египта Ахмед аль-Уди.

По его словам, египетские спецслужбы должны сперва установить достоверность источника информации, прежде чем приобщить ее к расследованию, передает РИА Новости.

Ранее Датское радио (DR) сообщило, что одним из участников теракта мог стать датчанин Басил Хассан. Такую информацию следователям якобы предоставил боевик «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) Халед Хаят. По его словам, Хассан привлекался для организации атаки, а его брат, Терек Хаят, должен был стать исполнителем. Отметим, что последний был приговорен к смертной казни в Ираке за неудавшийся теракт на борту самолета авиакомпании Etihad Airways. Нападение было сорвано благодаря своевременной помощи со стороны израильской разведки.

Напомним, что 31 октября 2015 года российский самолет А321, направлявшийся по маршруту Шарм-эш-Шейх — Петербург, потерпел крушение на территории Синайского полуострова. Причиной крушения стал взрыв бомбы, которая сдетанировала в хвостовой части лайнера. В результате теракта погибли 224 человека — все, кто находился на борту. Следователи установили, что взрывное устройство пронес сотрудник аэропорта Шарм-эш-Шейха, который сотрудничал с «Исламским государством». После этого теракта российские власти временно приостановили авиасообщение с Египтом.

1 Организация запрещена на территории РФ.