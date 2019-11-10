Экс-депутат Рады рассказал о катастрофических ценах на энергоносители в Херсоне

Пока Украина торгуется с Россией из-за газового транзита, украинцы, опасаясь замерзнуть зимой, потуже затягивают пояса, чтобы расплатиться за постоянно дорожающие энергоносители. Хуже всего придется жителям Херсонщины, предупреждает уроженец Херсонской области, экс-депутат верховной Рады Алексей Журавко.

«Государственное предприятие по энергоэффективности «порадовало» жителей Херсонщины еще одной новостью. Оказывается, в Херсоне самая дорогая цена за теплоносители», — предупреждает Журавко в заметке в Facebook, приводя соответствующий документ.

По словам политика, если учесть, что в городе закрылись все заводы, и работы практически нет, платить такие деньги смогут не все, и людям опять придется залезать в долги.

«Особенно будут «рады» пенсионеры Херсонщины с пенсией в 1500 гривен (менее четырех тысяч рублей)», — горько иронизирует Журавко.

Комментируя Федеральному агентству новостей невеселые новости со своей малой родины, Алексей Журавко отметил, что катастрофическая ситуация с ростом цен на энергоносители, приводящая к огромным задолженностям жителей перед коммунальщиками, сложилась на Херсонщине еще с прошлого года.

«Сегодня эти проблемы только усугубились, — отмечает украинский политик. — Напомню про незавершенный ремонт коммунальных систем, в том числе системы горячего и холодного водоснабжения. Есть серьезные проблемы с укомплектованностью сотрудниками служб теплоэнергетики. Еще весной, чтобы сэкономить, специалистов сильно сократили: кого отправили в отпуск за свой счет, кого просто уволили».

Попытка сэкономить аукнулась осенью — отсутствием достаточного количества квалифицированных кадров, сетует экс-депутат Рады.

«Сегодня в Херсоне не хватает котельщиков, инженеров, вообще специалистов, которые разбираются в отопительной системе. Такая же проблема со сварщиками — их катастрофически не хватает. На фоне этого — в Херсоне самые высокие по всей Украине расценки на тепло. Херсон давно на отшибе, в тупике — в городе проблемы с бизнесом, проблемы с производством, и все это накапливается. Думаю, долги людей по коммуналке будут только нарастать — жителям просто нечем платить! Больше всего пострадают пенсионеры, ветераны, особенно те, кто лишился льгот после госпереворота. Пенсионеры будут отдавать за коммуналку последнюю копейку, лишь бы не остаться на улице, не замерзнуть и будут жить впроголодь. Так что геноцид украинского народа, начатый «майданом», продолжается».

Впрочем, такие проблемы не только на Херсонщине, но и по всей Украине, говорит экс-депутат Рады.

«Сегодня — это еще цветочки, ягодки будут при минус 10 — минус 15 градусах», — предрек Алексей Журавко.

Ранее вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба признал, что его стране нужно научиться жить рядом с Россией. Хотя, по мнению Кулебы, Россия остается врагом Украины, есть сферы, в которых Киеву неизбежно придется сотрудничать с Москвой. В качестве примера украинский вице-премьер привел транзит российского газа через Украину, доходов от которого так боится лишиться Киев.