Судан отрицает свое участие в операции против террористов ПНС Ливии

Судан опроверг участие военнослужащих своей армии в боевых действиях против банд так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Представитель Вооруженных сил Судана Аамер Мохаммед аль-Хасан сказал в эфире суданского телеканала Tiba TV, что заявления об участии суданских военных в антитеррористической операции ЛНА являются частью систематической агрессии против национальных институтов Судана.

Он отметил, что «Силы быстрого реагирования» суданской армии действуют в соответствии с международными конвенциями и конвенциями ООН, подчеркнув, что суданская армия не является охранной компанией, как указано в предполагаемом докладе ООН.

Военный представитель отметил, что Судан не будет обращать внимания на подобные слухи.

Напомним, ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на «конфиденциальный отчет» группы экспертов Международного комитета по санкциям в отношении Ливии сообщил, что командование «Сил быстрого реагирования» и члены Суверенного совета Судана якобы отправили 1000 человек в восточную часть Ливии в июле 2019 года для того, чтобы они присоединились к антитеррористической операции Ливийской национальной армии по освобождению Триполи от бандформирований.

Слухи об участии в боевых действиях на стороне ЛНА иностранных сил появляются регулярно. В частности, западные СМИ уже неоднократно сообщали о том, что ЧВК «Вагнера» воюет против террористов ПНС Ливии, однако доказательств этого до сих пор не было предоставлено.