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Убийство аспирантки СПбГУ попало во французскую прессу

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Убийство аспирантки СПбГУ попало во французскую прессу

Москва, 10 ноября. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого выловили из реки Мойки во время попытки избавиться от отпиленных рук аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, попал во французскую прессу.

Убийство аспирантки СПбГУ попало во французскую прессу

Об историке, который признался в совершении жестокого убийства, написали в газетах 20minutes.fr и leparisien.fr. Известно, что Соколова в 2003 году наградили Орденом Почетного легиона во Франции. Он был консультантом  по нескольким историческим фильмам и написал несколько научных трудов о Наполеоне. Ранее появилась информация, что Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) во французском Лионе исключил из научного совета историка.

«Мы немедленно снимаем его с должности члена Ученого совета и выражаем соболезнования и поддержку семье жертвы», — указывается в сообщении.

Убийство аспирантки СПбГУ попало во французскую прессу

Пользователи французский соцсетей пришли в ужас после того, как узнали о жестоком преступлении, которое совершил человек, стоявший рядом с политиком и основателем ISSEP Марион Марешаль-Ле Пен.

Напомним, профессора Соколова подозревают в убийстве студентки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в романтических отношениях. В субботу он попытался утопить женские руки в реке Мойке, в доме доцента СПбГУ нашли обезглавленный труп молодой девушки и пилу в крови. Соколов дал признательные показания.

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