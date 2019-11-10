Польша передала украинскому консулу задержанного националиста Мазура

Варшава, 10 ноября. Власти Польши передали на поруки консулу Украины в Люблине задержанного ранее националиста Игоря Мазура. Об этом в воскресенье рассказала уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

По ее словам, Мазур будет находиться в генконсульстве, пока решается вопрос об экстрадиции. Таким образом националист избежит ареста в Польше.

«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — рассказала агентству ТАСС официальный представитель окружного суда в Люблине Барбара Марковская.

Напомним, что в субботу польские пограничники задержали Мазура по запросу России. Москва полагает, что украинский националист принимал участие в деятельности одной из террористических группировок, которая функционировала в Чечне в 1994-1995 годах.

Мазур в 2014 году возглавлял запрещенную в РФ организацию «Правый сектор»1. В ноябре 2016 года стал зампредседателя организации УНА-УНСО1, которая тоже запрещена в РФ. С 2014 по 2016 годы радикал воевал в Донбассе на стороне украинских войск.

Отметим, что Следственный комитет завел уголовное дело против Мазура еще в 2014 году. Как только стало известно о задержании националиста, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев будет любой ценой добиваться освобождения украинца.

1 Организация запрещена на территории РФ.