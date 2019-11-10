Реконструкторы почтили память русских воинов, погибших в Первую мировую войну. ФАН-ТВ

Территория выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» на один день погрузилась в атмосферу столетней давности. Десятки реконструкторов из Петербурга, Москвы, Латвии и стран ближнего зарубежья воссоздали события 1917 года.

Международный военно-исторический фестиваль «Великая и забытая. Год 1917» состоялся в Сестрорецке. Масштабное событие объединило десятки любителей истории и еще больше — зрителей.

Полевые укрепления и временные лагеря воинских формирований, интерактивные площадки, где можно воочию увидеть быт солдат Первой мировой войны, или, например, миссию русского Красного Креста — все это создало особый антураж мероприятия.

Масштабное мероприятие устроил Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с патриотическим клубом «Сестрорецкий рубеж».

Фестиваль посвящен памяти русских воинов, погибших в Первую мировую войну, которая длилась для Российской Империи тяжелых три года.

Ноябрьские события 1917 года вычеркнули Россию с международной арены, затянувшись долгим кризисом для страны.

По словам исполняющего обязанности директора Центра патриотического воспитания «Дзержинец» Аркадия Семенова, спустя 102 года особенно важно помнить о событиях, навсегда изменивших ход истории.

«Такие мероприятия не просто нужны, они важны, именно на таких мероприятиях можно прочувствовать ту эпоху, те события, которые были, и вспомнить о них не просто на словах, а на деле, то, что мы сейчас и делаем. Патриотизм — это история. Уважайте, любите историю, интересуйтесь этой историей вживую. Можно много прочитать в книгах, можно много увидеть в фильмах, но почувствовать, потрогать можно только в таких действиях, в таких мероприятиях», — отметил Аркадий Семенов.

Среди участников фестиваля — опытные реконструкторы, искренне любящие свое увлечение. Собрать полный комплект, например, солдата Экспедиционного корпуса Русской армии во Франции непросто. Нужно не только досконально разбираться в деталях униформы, но и примерить на себя все тяготы полевой жизни.

«В обычной жизни я — историк, занимаюсь очень интересным периодом в истории Русской армии, когда русские части отправились на Западный фронт во Францию. Отправились они в русской форме, в шинелях, в фуражках впервые они получили стальные шлемы системы «Адриан», это французский шлем, но уже русского цвета и с русской кокардой. Самый интересный предмет — это противогазная маска. В то время они спасали бойцов от газовых атак. Похоже это на то, что в советских школах на уроках ОБЖ делали ватно-марлевые повязки. Такие мероприятия, конечно, нужны, потому что сегодня у нас очень и очень популярна Великая Отечественная война, а о героях Первой мировой войны мы забываем», — рассказал Андрей Кулик, историк и реконструктор.

Кульминацией международного фестиваля стали реконструкции последних боев Русской армии на германо-австрийском фронте осенью 1917 года, в канун Октябрьской революции, и боям на Западном театре военных действий.