В Госдуме предложили увольнять преподавателей, уличенных в домогательствах к студентам

Тема, связанная со страшным убийством преподавателем СПбГУ своей бывшей студентки в Петербурге, разрастается все сильнее. Однако подобный случай не является для России уникальным — иногда сотрудникам вузов удается не только остаться безнаказанными, но и переложить ответственность за случившееся на свою жертву. В Госдуме считают, что руководству университетов, где происходят подобные случаи, следует брать ситуацию на контроль. Как поступают, к примеру, участковые полиции, когда преступление совершается вне институтских стен. Опрошенные Федеральным агентством новостей депутаты и эксперты убеждены, что руководство вузов должно подробно разбираться с каждым случаем и нести ответственность за отношения между студентами и преподавателями.

Все больше подробностей всплывает про доцента СПбГУ Олега Соколова, который расчленил сожительствующую с ним студентку и попался мертвецки пьяным с ее отрубленными руками при попытке их утопить. В частности, стало известно, что в 2008 году он пытал и угрожал изуродовать другую свою пассию, у которой также преподавал предмет. А еще он любил наряжаться в костюм Наполеона и даже собирался после совершенного им убийства девушки покончить с собой, облачившись в одеяния французского императора.

Уходящая неделя ознаменовалась еще одним скандалом. СМИ обратили пристальное внимание на присланное в редакцию интернет-издания Nation news письмо бывшей студентки РГПУ им. Герцена, которая обвинила своего преподавателя (а по совместительству — депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского) в домогательствах. Письмо оказалось в руках у журналистов 7 ноября — в день убийства, но еще до того, как о нем стало известно всей стране. Мгновенно на сайте change.org появилась петиция с требованием проверить Вишневского на вшивость.

«Мы встревожены информацией, что Вишневский злоупотребляет своим положением, домогаясь своих студентов — как девушек, так и юношей» — гласит обращение.

Возможно, что проверка Вишневского позволит избежать серьезных последствий, которые могли бы наступить, если бы эта история, как и многие другие до нее, осталась бы замолчанной. К не получившим общественного резонанса случаев домогательства можно отнести историю со студенткой Новосибирского вуза Марией П., которая была изнасилована своим преподавателем Антоном Георгиевичем, угрожавшим в противном случае поставить ей плохие оценки (об этом писала КП). Его поступок так и остался безнаказанным. Более того, вместо того, чтобы вступиться за девушку, руководство вуза встало на сторону профессора, и в июне стало известно, что студентку отчисляют. Формальной причиной стала несдача сессии, однако низкие успехи в учебе напрямую были связаны с изнасилованием. Девушка принесла в деканат справку о том, что после совершенного в отношении нее сексуального преступления у студентки началась депрессия. Но в деканате, видимо, не сочли причину уважительной и не стали рассматривать документ (об этом писало издание «Новосибирск онлайн»).

Еще один полностью аналогичный случай произошел в Приморской государственной сельскохозяйственной академии города Уссурийска в феврале 2014 года. Но в этом случае на злоумышленника все же было заведено уголовное дело (об этом писали «Вести Приморья»).

Как видно, случаев, подобных тому, что произошли с жертвами Соколова и Вишневского (но, конечно, только в общих чертах), в России немало. Федеральное агентство новостей собрало ряд мнений политиков, чтобы узнать, какой урок должна извлечь страна из этих проступков, порой перерастающих в страшные преступления.

Уличенных в домогательствах преподавателей нужно исключать

Член комитета Государственной Думы по международным делам Виталий Милонов заявил, что во времена советской власти существовали различные органы партийного контроля, которые не допустили бы подобных случаев даже в зародыше.

«Сейчас половые отношения между преподавателями и студентами никак не регулируются, — высказался депутат. — Это не вызывает каких-либо противоречий в либеральных концепциях. Пока за этим никто не следит, но после произошедшей трагедии университетское сообщество должно выработать внутри себя некие правила и исключать из своих рядов преподавателей, уличенных в домогательствах. Такое совсем никуда не годится».

Комментируя ситуацию вокруг обвинений в адрес своего бывшего коллеги Бориса Вишневского (до своего избрания в Госдуму Милонов также был депутатом Петербургского Закса), он отметил, что эта ситуация требует отдельного подхода — ведь Вишневский является не только преподавателем, но и политиком.

«Никто в его личную жизнь не лезет, но когда уже студентки жалуются, то тут конечно необходимо реагировать. Когда политика обвиняют в подобном, то он обязан оправдаться, а если у него это не получается, то пребывать в статусе депутата он больше не имеет никакого права», — заявил Милонов.

Куда смотрело руководство вуза?

Наш звонок застал председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу в расстроенных чувствах. В это время она была на эфире одного из телеканалов, обсуждавших трагедию.

«Честно не знаю, что сказать вам, — ответила депутат. — Плачу сижу. Ужас, что творится в стране… Это просто кошмар. Руководство вуза — куда оно смотрело? О чем думало? Этот человек работал у них столько лет… Он же вроде умный такой, может, с ним случилось что-то? Может, он просто с ума сошел?».

Домогательства будут замалчивать, пока не случится трагедия

По следам случившегося происшествия ФАН также пообщалось с психологом, писателем, радиоведущей и ТВ-экспертом Первого канала Анеттой Орловой о том, возможны ли превентивные меры в отношении преподавателей, подозреваемых в сексуальном интересе к своим студентам, и как сделать так, чтобы домогательства не превращались в трагедии.

— Анетта, скажите, как с точки зрения психологии объяснить это паталогическое влечение пожилых преподавателей к своим ученикам. Не противоественно ли это?

— В общем-то это довольно распространенная ситуация. Если вокруг тебя каждый день в университете вьются молодые симпатичные девушки, то совсем не нужно быть преподавать у них предмет, чтобы потерять от этого голову. Однако есть такие преподаватели (и так было во все времена), которые используют высокий статус и власть для того, чтобы оказывать неявное психологическое давление на своих подопечных. К сожалению, есть студентки, которые на это поддаются, потому что у них развита привычка бояться и реагировать на давление согласием.

— Но разве можно подвести доказательную базу под такие тонкие материи?

— Крайне сложно, и у одной моей клиентки был подобный случай — но уже довольно давно. Когда она была студенткой вуза в Челябинске, она подвергалась усиленному сексуальному интересу со стороны одного из профессоров. Она жаловалась, но люди в руководстве университета закрывали на это глаза, чтобы не портить репутацию своему учебному учреждению. Так происходит повсюду — домогательства будут замалчивать до последнего, пока не случится трагедия.

— Но ведь в случае с Соколовым речь идет об убийстве не просто случайно соблазненной им студентки — девушка жила с ним, была почти что женой. И тем не менее, он ее убил.

— На самом деле, это довольно банальная история. Неадекватный человек с манией величия столкнулся с тем, что что-то идет не по его сценарию — а ведь он привык годами, чтобы его боялись, чтобы все делали так, как он говорит, потому что у него высокий статус, потому что он главный. Мы не знаем до конца, что именно произошло между Соколовым и его сожительницей, но думаю, что он столкнулся с некой преградой — например, он хотел жить с ней дальше, а она решила от него уйти.

— И он закричал «да не достанься же ты никому»?

— Надо понимать, что гнев такого человека с неадекватно раздутым эго плохо контролируется и приводит к печальным последствиям как для окружающих, так и для него самого. Что, собственно, и произошло. Результатом стали две загубленные жизни — его и этой несчастной девушки.

— Можно ли как-то предупредить подобные трагедии? И где та граница, перейдя которую человек от домогательств переходит к прямому насилию над объектом вожделения?

— Сложно обозначить такую грань без привязки к контексту, но абсолютно точно, что ее устанавливает сама жертва. Когда следует обращаться за помощью? Когда тебя оскорбили, унизили, толкнули или ударили? Каждый решает сам, но чем раньше он это сделает, тем лучше. Однако проблема здесь в том, что, если жертва жалуется, а потом снова остается один на один со своим агрессором — который, понятное дело, звереет еще больше — все может кончиться еще хуже, и пострадавшие просто закрывают глаза на проявления насилия в их адрес. Чтобы этого не случалось, на жалобы надо оперативно реагировать и не позволять ситуации развернуться в совсем уже неприемлемое русло.

— На Соколова жаловались еще в 2008 году, но это так и осталось без внимания.

— Вот именно. Нужно менять парадигму мышления наших людей. Не должно быть никаких «бьет — значит любит» — это вкорне неверная установка. Со стороны государства должны быть четкие алгоритмы защиты тех, кому это говорят — и это не касается не только женщин, должна вам сказать. Иногда и мужчина может быть жертвой домашнего насилия.

— Не поднимется ли сейчас волна претензий в адрес преподавателей от их студенток? Ведь вполне может получиться некий российский аналог движения «Me too», когда многие влиятельные голливудские актеры и режиссеры были обвинены своими подопечными в харассменте.

— Главное, чтобы эти претензии были справедливы. Нельзя допустить ситуации, когда личная месть станет мотивацией к действию. К примеру, если у девушки действительно был роман с преподавателем, а потом тот влюбился в другую студентку — ну предположим, я не говорю тут про моральный портрет — и она пойдет напишет заявление, обвиняя бывшего возлюбленного в домогательствах взамен на получение зачета, то это тоже очень плохо.

В завершение психолог сказала, что каждая такая ситуация должна пристально изучаться, чтобы не допустить прецедентов как ухода «домогательствующих» от справедливого наказания, так и провокаций с целью опорочить честное имя преподавателя, имевшего неосторожность возжелать студентку.