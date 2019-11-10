Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Москва, 10 ноября. Российский президент Владимир Путин приехал на концерт народной артистки СССР Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с 90-летним юбилеем.

Президент на сцене Большого театра вручил Пахмутовой большой букет цветов. Он также сообщил, что наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного, официальное вручение которого состоится в Кремле на торжественной церемонии. Путин поблагодарил народную артистку СССР за ее труд и вклад в развитие страны.

«Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — подчеркнул глава российского государства.

Как справедливо заметил Владимир Путин, Александра Пахмутова пишет музыку разного плана — и для симфонических оркестров, и для балета, однако широкую популярность получила «песня, которая проникает в самую душу».

«А что самое главное? Это любовь. Любовь к Отечеству, любовь к близкому человеку, семье, детям, любовь к профессии, делу, которому мы служим. Поэтому это так трогает людей», — заметил Путин.

Он также обратил особое внимание на то, что «музыка завораживает безупречным рисунком, глубиной исполнения». Российский президент сказал добрые слова и супругу Александры Пахмутовой Николаю Добронравову, у которого скоро будет день рождения.