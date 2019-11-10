В ОП призвали выяснить, как через биткоин-кошелек ФБК прошло 320 млн рублей

Москва, 10 ноября. Менеджер проектов ФБК Леонид Волков в своем Telegram-канале опроверг появившуюся в СМИ информацию о переданной от анонимного жертвователя флешки с биткоинами на 75 млн рублей.

По его словам, никакой флешки не было, хотя сам факт передачи фонду биткоинов на 75 млн рублей менеджер отрицать не стал.

Член общественной палаты России Илья Ремесло считает, что оправдания Волкова звучат не слишком убедительно, поскольку ФБК совершенно не волновала флешка, пока о ней не начали писать средства массовой информации, передает Nation News.

«Более глупую отмазку придумать сложно», — отметил он.

Ремесло уверен, что через биткоин-кошелек ФБК прошло не менее 320 млн рублей, причем некоторые переводы совпали по времени с выпуском очередного расследования. Член Общественной палаты призвал Алексея Навального и его сторонников раскрыть имена своих спонсоров, которые регулярно перечисляют по 50-100 тыс. долларов. Только после этого, полагает Ремесло, к ФБК не останется никаких вопросов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России начали расследование против ФБК, который подозревается в отмывании денег. Первоначально речь шла об 1 млрд рублей, однако затем данная сумма была уменьшена до 75 млн рублей. Согласно предварительной информации, биткоины на эту сумму передал сотрудникам фонда некий жертвователь.