Путин призвал сотрудников МВД противодействовать терроризму и экстремизму

Москва, 10 ноября. Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников МВД противодействовать терроризму, а также попыткам расколоть российское общество. С таким обращением он выступил на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

«Ваш долг — жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в борьбе с такими явлениями, как коррупция, организованная преступность или наркоторговля, необходимо действовать решительно. Путин также призвал силовиков обратить особое внимание на миграционные нарушения. Их предотвращение будет способствовать развитию как бизнеса, так и туризма. Со своей стороны президент пообещал оказать сотрудникам МВД всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с организованной преступностью в приоритетном порядке. Совет Госдумы обсудит проект 18 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ направлен в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Он напомнил о призыве Путина ужесточить наказание для представителей преступного сообщества.