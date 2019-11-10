Водолазы завершили поиски останков зверски убитой выпускницы CПбГУ

Санкт-Петербург, 10 ноября. Водолазы закончили поиски останков 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которую, мог убить преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов.

Пешеходный Почтамтский мост и небольшая часть набережной реки Мойке на время проведения поисковых работ были закрыты.

Напомним, 7 ноября доцент СПбГУ, предположительно, застрелил свою сожительницу — 24-летнюю аспирантку. Спустя два дня он решил избавиться от тела. Его выловили из реки Мойки, где он хотел утопить отпиленные женские руки. В доме историка нашли обезглавленное тело.

Историк Олег Соколов на допросе в следственном комитете признался в убийстве выпускницы вуза. Как сообщил адвокат Александр Почуев, его подзащитный «придерживается признательной позиции».

Ранее выпускница СПбГУ рассказала о домогательствах со стороны преподавателя политологии и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.