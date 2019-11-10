Донбасс сегодня: «нетрадиционные» разборки в ВСУ, националисты обживают позиции в Золотом

Донбасс, 10 ноября. Украинские военные разносят жилые дома в ДНР минами и гранатами. В ВСУ фиксируются первые «нетрадиционные» разборки военных на почве ревности. Националисты делают закладки на оставленных ВСУ позициях в Золотом. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На всех направлениях обороны Донецкой Народной Республики украинские войска обстреливали населенные пункты с применением тяжелых 120-мм и 82-м минометов. Военные республики сообщают о восемнадцати обстрелах за сутки, под огнем ВСУ оказались семь населенных пунктов.

Помимо минометов, ВСУ активно задействовали зенитные установки, вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также гранатометы различного типа. В Горловке обстрелами повреждены шесть жилых домов, в Зайцево — еще один.

ВСУ усиливают подразделения РЭБ в Донбассе

С целью сокрытия от миссии ОБСЕ фактов размещения запрещенной мирными договоренностями техники и вооружений, украинские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) серьезно активизировались по всей линии соприкосновения. Особенно это заметно на юге Донецкой области. Многочисленные факты работы комплексов РЭБ Р-934Б и «Буковель-АD» зафиксированы на южном направлении обороны ДНР.

При этом не обходится без курьезов. Еще 3 ноября, в День ракетных войск и артиллерии Украины, украинские подразделения РЭБ чуть было не спровоцировали крушение вертолета с командующим Операцией объединенных сил (ООС) генералом Владимиром Кравченко на борту. Командующий ООС пытался вылететь в район поселка Чермалык на юге Донецкой области, чтобы поздравить с праздником артиллеристов 406-й артбригады ВСУ, но его вертолет подвергся активному воздействию помех от украинских станций РЭБ. Вертолет совершил вынужденную посадку, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Националисты хранят оружие на оставленных ВСУ позициях

Пока военные ДНР проводят разведение сил и средств на участке №3 в Петровском, оставленные украинской армией позиции в Золотом продолжают обживать националисты. В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики сообщили, что продолжают наблюдать за оборудованием украинскими националистами оставленных позиций ВСУ на участке разведения сил и средств №2. Люди в гражданской одежде продолжают появляться в оставленных ВСУ окопах и блиндажах, делая закладки в виде оружия и боеприпасов.

«Нетрадиционные» разборки в ВСУ

Напоследок расскажем еще об одном комичном случае из жизни современной украинской армии. После разрешения Минобороны Украины проходить службу в ВСУ лицам нетрадиционной сексуальной ориентации в передовых частях появились первые потери на фоне ревности «защитников» Украины друг к другу.

В управлении Народной милиции ДНР рассказали об инциденте в районе села Андреевка под Мариуполем, где военнослужащий танкового батальона 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ выстрелил в командира танка прапорщика Грицюка, которого приревновал к другому военнослужащему. Прапорщик, отправленный с ранением в больницу, теперь будет знать, как уделять внимание сразу нескольким мужчинам в форме.