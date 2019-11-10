Более 1000 человек призвали уволить руководство СПбГУ из-за Соколова. События дня. ФАН-ТВ

Руководство СПбГУ требуют уволить из-за Соколова
Пока историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве, ждет правосудия, общественность призывает к ответу и других персон. В Сети появилась петиция с требованием отстранить руководство СПбГУ, в том числе ректора Николая Кропачева и директора исторического института Абдуллу Даудова. В этом вузе Соколов преподавал долгие годы, но не раз фигурировал в скандалах, о чем как раз напоминают интернет-пользователи. А именно речь о прошлогодних публикациях: тогда журналисты «МК» показали письмо якобы от одной из студенток вуза. Она рассказала, что между ней и Соколовым завязались интимные отношения, но продолжились жестоким избиением и угрозой расправы со стороны преподавателя. По мнению тех, кто подписал петицию (а это уже более 1000 человек), руководство СПбГУ должным образом не проверило информацию. До сих пор эта история так и не подтвердилась, но, если она и правда имело место, то очень схожа с тем, что произошло в Северной столице на днях, только уже с трагичным исходом. Накануне известный ученый Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве. Уже завтра ему могут избрать меру пресечения. Военного историка заметили в реке Мойке, когда он то ли хотел покончить с собой, то ли утопить улики: при нем были травматический пистолет и отрубленные женские руки. Предполагаемой жертвой стала 24-летняя выпускница СПбГУ, с которой Соколова тоже связывали личные отношения. Уже в его квартире обнаружились и другие части тела, но не все. Останки девушки водолазы искали в течение суток. Из воды, вдобавок, был извлечен череп другого человека, впрочем, этот эпизод с делом Соколова пока не связывают. Сколько еще жутких тайн раскроет река Северной столицы, можно лишь догадываться.
Моралес объявил о досрочных выборах в Боливии
Не прошло и месяца со дня президентских выборов в Боливии, как власти решили провести их еще раз, теперь досрочно. Лидер страны Эво Моралес объявил о новых выборах главы государства. Причиной стало, конечно, не спонтанное желание, а массовые протесты, которые захлестнули страну. О своем решении Моралес объявил после доклада Организации американских государств (ОАГ) — она выявила ряд нарушений и призвала повторить избирательный процесс. Когда он состоится, пока не известно. Напомним, что 20 октября Эво Моралес в четвертый раз победил на выборах президента Боливии. Своего главного конкурента Карлоса Месу он обошел примерно на 10%. Тот с поражением не смирился и стал одним из лидеров многотысячного протестного движения. Со временем оно переросло в уличные погромы. Сам Карлос Меса, кстати, уже занимал пост главы государства с 2003 по 2005 годы и хочет вернуться к власти. Но Моралес, несмотря на, казалось бы, уступки, все так же уходить в отставку не намерен, а грядущие выборы планирует выиграть.
Разумков ушел с поста главы «Слуги народа»
Тем временем на Украине без кадровых перестановок не обошлось. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков оставил свой пост. По его словам, это мешало совмещать несколько должностей, ведь Разумков вдобавок ко всему спикер Верховной рады. «Слугу народа» вслед за ним возглавил Александр Корниенко. Правда, СМИ сообщали, что этой ротации предшествовал скандал: якобы члены фракции в Раде, избранные по одномандатным округам не были приглашены на очередной партийный съезд. Любопытно, что на фоне этих новостей один из лидеров «Слуги народа» Давид Арахамия дал неожиданный прогноз: парламент текущего созыва, вероятно, распустится до конца полномочий. Стоит отметить, что нынешняя Рада (а подавляющее большинство в ней как раз занимают депутаты от «Слуги народа») тоже была избрана раньше срока — указ о досрочных выборах стал одним из первых для президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства. Новым депутатам он дал ровно год на то, чтоб доказать свою эффективность. И не исключено, что этот испытательный срок они провалят.