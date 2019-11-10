Более 1000 человек призвали уволить руководство СПбГУ из-за Соколова. События дня. ФАН-ТВ

Руководство СПбГУ требуют уволить из-за Соколова

Пока историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве, ждет правосудия, общественность призывает к ответу и других персон. В Сети появилась петиция с требованием отстранить руководство СПбГУ, в том числе ректора Николая Кропачева и директора исторического института Абдуллу Даудова. В этом вузе Соколов преподавал долгие годы, но не раз фигурировал в скандалах, о чем как раз напоминают интернет-пользователи. А именно речь о прошлогодних публикациях: тогда журналисты «МК» показали письмо якобы от одной из студенток вуза. Она рассказала, что между ней и Соколовым завязались интимные отношения, но продолжились жестоким избиением и угрозой расправы со стороны преподавателя. По мнению тех, кто подписал петицию (а это уже более 1000 человек), руководство СПбГУ должным образом не проверило информацию. До сих пор эта история так и не подтвердилась, но, если она и правда имело место, то очень схожа с тем, что произошло в Северной столице на днях, только уже с трагичным исходом. Накануне известный ученый Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве. Уже завтра ему могут избрать меру пресечения. Военного историка заметили в реке Мойке, когда он то ли хотел покончить с собой, то ли утопить улики: при нем были травматический пистолет и отрубленные женские руки. Предполагаемой жертвой стала 24-летняя выпускница СПбГУ, с которой Соколова тоже связывали личные отношения. Уже в его квартире обнаружились и другие части тела, но не все. Останки девушки водолазы искали в течение суток. Из воды, вдобавок, был извлечен череп другого человека, впрочем, этот эпизод с делом Соколова пока не связывают. Сколько еще жутких тайн раскроет река Северной столицы, можно лишь догадываться.