У Шойгу есть ответ на «новые системы вооружений», которые Меркель навязывает Европе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать «новые системы вооружений», в том числе в сфере создания новейших самолетов и танков, чтобы с их помощью «противостоять» России.

«В будущем мы станем совместно развивать новые системы вооружений, в том числе проекты военных самолетов и танков, и Германия с Францией находятся в этом вопросе на острие развития», — заявила Меркель, выступая на торжествах, посвященных годовщине создания бундесвера.

По ее словам, «конфликт на Украине и аннексия Крыма» вновь обострили проблемы обороны и сотрудничества европейских стран в рамках НАТО.

«Европейские члены НАТО в будущем должны взять на себя больше ответственности», — обратилась к партнерам Меркель.

Российские политики предупреждают, что гонка вооружений в Европе под предлогом мнимой «российской угрозы» только понижает уровень безопасности стран ЕС, которые фактически добровольно превращают себя в мишень. В частности, такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Никакие даже самые «новые» системы вооружений не повысят безопасность ни Германии, ни других европейских стран, — отмечает политик. — Все разговоры о «российской угрозе» — это прикрытие для планов США по продаже европейским партнерам своих вооружений. Россия ни на кого не нападет, но у наших Вооруженных сил есть чем ответить на любую провокацию НАТО, особенно у наших границ».

Модернизация российских Вооруженных сил, возглавляемых Сергеем Шойгу, даст фору любым натовским новейшим разработкам, в частности в области самолето- и танкостроения, уверен зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. У ведомства Шойгу есть достойный ответ на «новые системы вооружений», которые Меркель буквально навязывает Европе, уверен парламентарий.

«Наши Вооруженные силы, которые постоянно модернизируются и совершенствуются, всегда готовы к адекватному ответу на любые вызовы, в том числе со стороны стран НАТО», — отметил депутат в комментарии Федеральному агентству новостей.

Швыткин особо подчеркнул впечатляющие успехи России в создании новейших боевых самолетов, которые по своим показателям превосходят натовские аналоги. Российский политик отметил, что ВКС РФ всегда готовы отогнать самолеты НАТО от российских границ.

«Не советуем НАТО «проверять» боеготовность нашей армии: ни при помощи своих танков, ни при помощи самолетов. Мы готовы ответить на любую провокацию и отразить любую агрессию», — уверен зампред комитета ГД по обороне.

Что касается навязших в зубах разговоров о «российской агрессии» в Донбассе и якобы «аннексии» Крыма, то Москва категорически отвергает все эти бездоказательные обвинения.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на востоке Украины, который стал следствием госпереворота в этой стране в начале 2014 года. Что касается Крыма, то он воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014-го, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ на правах субъектов федерации произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и все заявления о якобы имевшей место «аннексии» являются лживыми и незаконными, как незаконны санкции, накладываемые Западом на Россию из-за Крыма.