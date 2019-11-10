Ночной дозор антифашистов в Латвии вскрыл больные раны ее нацистского прошлого

В Риге вечером в субботу, 9 ноября, в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, у памятника Свободы собрались латвийские антифашисты и антинацисты. Среди них не было ни представителей властей Латвии, ни дипломатов израильского посольства или руководителей еврейской общины. Зато были депутат Европейского парламента, лидер «Русского союза Латвии» (РСЛ) Татьяна Жданок и ее сопредседатель Мирослав Митрофанов.

На митинге прозвучало много тревожных слов о нынешней ситуации в Латвии. Активисты вспомнили предупреждение известного чешского журналиста-антифашиста Юлиуса Фучика, казненного в 1943 году в берлинской тюрьме: «Люди, будьте бдительны!» Затем корреспондент Федерального агентства новостей вместе с небольшой колонной антифашистов, словно ночным дозором, прошли по улицам вечерней Риги до руин Большой хоральной синагоги, сожженной 4 июля 1941 года вместе с людьми.

«Это еще не нацизм, но очень похоже на происходящее в начале 1930-х годов в гитлеровской Германии»

Один из лидеров антифашистского комитета Иосиф Корен поначалу заметил, что некоторые спрашивали его о том, почему сбор именно у памятника Свободы, куда ежегодно 16 марта приносят цветы в честь легионеров двух латвийских дивизий Waffen SS. Ответ прост: этот памятник построен в 1935 году на пожертвования жителей Латвии разных национальностей, и здесь отмечают многие другие праздничные и памятные даты.

Антифашист отметил, что началом холокоста в Европе он считал бы даже не «Хрустальную ночь», или, как ее еще называют, «Ночь разбитых витрин» (с 9 на 10 ноября 1938 года), когда в Германии, части Австрии и в Судетской области, отторгнутой у Чехии, начались еврейские погромы, а 23 июля 1935 года, когда были приняты расовые законы и большинство евреев лишили гражданства Германии. С той поры с негражданами-евреями можно было не считаться. И в «Хрустальную ночь» СА — штурмовые отряды нацистов — начали нападения на еврейские лавочки и магазины, врываясь в квартиры и дома евреев. Тогда погибли, по разным данным, от сотен до нескольких тысяч людей «не той национальности», объявленных вне закона, и еще 30 тысяч были отправлены в концлагеря.

А депутат Европарламента Татьяна Жданок призвала собравшихся вдуматься в слова: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Это первое предложение из 1-й статьи Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.

«Сейчас мир живет именно по этой формуле, — подчеркнула Татьяна Аркадьевна. — Но для того, чтобы мы считали всех людей рожденными равными в достоинствах и правах, мир должен был окунуться в пучину двух мировых войн, когда людей разделили согласно нацистской идеологии».

Евродепутат напомнила о провозглашенной нацистами высшей расе во главе с фюрером и остальных, большая часть из которых подлежала уничтожению, а оставшиеся должны были служить новоявленным арийцам.

«Именно эта идеология является абсолютным злом, — подчеркивает лидер «Русского союза Латвии». — А абсолютное зло может быть только одно. В этом состояло мое выступление на сессии Европарламента в сентябре, когда была принята резолюция, приравнивающая идеологию нацизма к другим идеологиям. Это недопустимо. Зло может быть только одно, потому что сатана один и един. И в нашей Латвии, к сожалению, осуществляются попытки такого приравнивания — осуждение своего прошлого: коммунистического, социалистического. Я, к сожалению, единственная из восьми латвийских депутатов Европарламента голосовала против этой резолюции. Мы должны помнить это зло и пытаться всегда определить его, сделать все от нас зависящее, чтобы оно было вырвано с корнями и не проросло в виде неонацистской идеологии, в виде чествования тех, кто служил нацистам, кто препятствовал освобождению Латвии от нацистов. А мы знаем, что в стране именно это происходит. Позор тем, кто принял расистские законы. Позор тем, кто устроил погромы в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Позор тем, кто развязал Вторую мировую войну, и слава героям, освободившим мир от нацизма».

XX век закончился почти 20 лет назад, а его уроки до сих пор не выучены, с сожалением отметил в своем выступлении сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов, депутат Европарламента прошлого созыва.

«XX век был веком быстрого развития человеческой цивилизации, веком огромных трагических событий и войн, — напомнил политик. — Веком, когда в полной мере проявились такие страшные явления, как геноцид. Век начался с геноцида армян. В 30-40-е годы — геноцид, направленный против еврейского народа. Затем последовали массовые насильственные перемещения целых народов после Второй мировой войны по территории Европы. После этого было еще несколько попыток массового уничтожения людей только потому, что они не принадлежали к той или иной этнической группе. И сейчас в Европе, России и Латвии эта память о XX веке стирается, превращается в какие-то комиксы, в совершенно несерьезное восприятие событий. И, к сожалению, есть много тех, кому очень бы хотелось повторить не лучшие, а худшие события XX века».

Если мы посмотрим СМИ, которые выходят в Латвии на госязыке, то заметим, что они регулярно публикуют материалы, направленные на дегуманизацию, на расчеловечивание отношения к нелатышскому населению страны — в основном к русским и русскоязычным, с тревогой подчеркнул Мирослав Митрофанов.

«Это еще не нацизм, но это очень похоже на то, что происходило в начале 1930-х годов в гитлеровской Германии, когда многие газеты и активисты, выступающие на митингах, начинали говорить, что все люди, кроме немцев, плохие и ущербные, а самые плохие и ущербные — это евреи, — продолжил политик. — Сейчас та же самая агитация разворачивается, идет шаг за шагом против русских. Поэтому в этот день — Международный день борьбы с ксенофобией и антисемитизмом — нас здесь должно собираться намного больше. И наши выступления должны быть более жесткими и обращенными не только и не столько к Латвийскому государству, сколько к латышской общине, латышскому большинству нашей страны. Или Латвия будет толерантным, дружественным государством, или трагические события XX века имеют очень большой шанс повториться здесь, на земле Латвии. Друзья, будем бдительны и будем едины в нашем стремлении не допустить повторения самых худших страниц XX века. Будем помнить о тех, кто погиб тогда и предотвратил самое неблагоприятное развитие ситуации, которое может быть в ближайшее десятилетие здесь, в XXI веке».

Ночной дозор прошел по улицам Риги

После митинга группа антифашистов прошла по улицам Риги под тревожный набат небольшого колокола, укрепленного на древке. Вечерняя Рига внешне жила своими проблемами.

Ночной дозор сделал остановку у здания по адресу бульвар Аспазияс, 7, где уже 1 июля 1941 года, когда фашистские войска вошли в Ригу, появилась часть местной оккупационной полиции, в которую влился будущий каратель Виктор Арайс вместе с другими добровольцами. Так началась история преследований евреев Риги. В подвалах здания, куда кидали арестованных, люди надолго не задерживались, большинство были убиты или умерли, подвергаясь пыткам. Тех, кто выжил, переводили в Рижскую центральную тюрьму, рассказал член правления РСЛ Дмитрий Шандыбин об истории этого здания, которое сейчас ремонтируется для того, чтобы сюда, по слухам, въехала прокуратура республики.

Далее ночной дозор продолжил свой путь до развалин сожженной 4 июля 1941 года рижской Большой хоральной синагоги вместе с укрывшимися здесь беженцами-евреями из Шяуляя и согнанными сюда евреями из близлежащих домов. Каратели из команды Арайса забили двери и окна синагоги, облили бензином и подожгли. Пытавшихся выбраться из этого ада расстреливали.

В сквере рядом с руинами синагоги в 2007 году открыли памятник Жанису Липке и другим жителям Риги, спасавшим людей во времена холокоста. Это мемориал в виде белой падающей стены, которую поддерживают пилоны с выбитыми на них 136 именами праведников. Им с риском для жизни удалось спасти более 400 евреев. Имена всех праведников перечислили в этот вечер.

Несколько сотен спасенных и спасшихся — это практически все, что осталось от более 70 тысяч евреев, живших в Латвии до войны. Но здесь уничтожали еще и европейских евреев. Сюда, где благоприятствовал общий настрой среди местного населения, как рапортовали руководители Рейхскомиссариата Остланд (включавшего в себя территории Прибалтики, Восточной Польши и Западной Белоруссии), для истребления завезли не менее 20 тысяч евреев из разных стран Европы.

Руководители Латвии и еврейской общины с послом Израиля собираются здесь 4 июля, в День памяти геноцида еврейского народа, и произносят скорбные речи. Но 16 марта та же спикер Сейма от ультраправого «Национального объединения», задающего тон в парламенте и правительстве республики, на Братском кладбище легионеров СС в местечке Лестене произносит совсем другие слова, чествуя солдат, присягавших Гитлеру на верность. И «забывая», что среди добровольцев, вступавших в Латышский добровольческий легион СС, были и полицейские батальоны, и каратели, уничтожавшие мирное население как в самой Латвии, так и в России, и Белоруссии.