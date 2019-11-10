Сирия, 10 ноября. Курдские радикалы разбили новый штаб в Хасаке. Конвой ВС США замечен у нефтяных полей Румейлана на севере провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям боевиков «Ан-Нусры» на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали линии обороны джихадистов на юге провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают из РСЗО позиции сирийской армии в провинции Латакия.

Курдские вооруженные группировки: превратили школу в окрестностях города Рас-аль-Айн в новый военный штаб, обмениваются ударами с протурецкими силами на севере провинции, подозреваются в организации серии подрывов на севере провинции Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских боевиков в Хасаке, в Алеппо проводят расследование деталей подрыва автомобилей в центре города Аль-Баб.

Международная коалиция: на север Хасаки направила конвой и провели патрулирование в районе поселка Тель-Тамр.

Провинция Латакия

В горных районах на северо-востоке провинции боевики альянса «Тахрир аш-Шам» обстреливают позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Сильфа из реактивных систем залпового огня типа «Град», о чем сообщает новостной портал Step News. Информации о потерях в рядах САА пока не поступало. Ранее боевики оппозиции заявляли, что в результате их атаки в районе высоты Тель аль-Дара и Аль-Акрад были ранены и убиты несколько военнослужащих САА.

Провинция Алеппо

Информагентство Rojava Network сообщает, что в городе Аль-Баб прогремел второй взрыв. Пострадал один мирный житель. Напомним, что в первой половине дня в центре города уже детонировала самодельная бомба установленная неизвестными в припаркованном автомобиле. Ответственность за подрыв пока что не взяла на одна из группировок, действующих в провинции. Однако, так как Аль-Баб входит в состав кантона Африн, занятого турецкой армией и союзными фракциями в ходе операции «Щит Евфрата», в нападении подозревают курдских радикалов их числа «Демократических сил Сирии» (SDF), которые сохраняют активность в кантоне.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются боестолкновения между группами боевиков и сирийскими военнослужащими. Сирийская армия наносит удары из тяжелой артиллерии в районе поселка Ат-Тах и деревень Хиш и Шейх-Дамес, как передает местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Как передает агентство Halab Today, на юге провинции самолеты ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по окрестностям города Кафр-Рума, где укрываются джихадисты «Джебхат Ан-Нусры»1 и аффилированных с ней группировок. Второй боевой вылет был совершен в районе поселка Джебла, где были сброшены бомбы на склады боеприпасов джихадистов, о чем также сообщает источник.

Провинция Хасака

Конвой вооруженных сил США с бронетехникой был замечен в северо-восточной части провинции на шоссе близ поселка Тель-Тамр, о чем сообщает местный источник новостей в сети Twitter (@BarzanSadiq). Американский патруль направлялся в сторону нефтяных ролей в районе населенного пункта Румейлан.

По данным корреспондента агентства Step News, турецкая армия и союзные группировки обстреливают укрытия «Демократических сил Сирии» в районе деревни Рихания с применением ракетных установок и крупнокалиберных пулеметов. Корреспондент агентства SANA сообщил, что турецкий беспилотник нанес удары по местам скопления курдских террористов в окрестностях поселка Ад-Дардара. Пока информации о потерях в рядах курдских радикалов уточняется. Как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, курдские радикалы переоборудовали одно из зданий школ на окраине города Рас-аль-Айн, разместив в ней свой новый военный штаб откуда координируют действия отрядов в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.