Дамаск, 10 ноября. Около 500–600 американских военных остаются на территории Сирии, заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Менее тысячи, скорее в районе 500 с чем-то, может быть, около 600», — заявил Милли в эфире телеканала ABC.

Напомним, американский президент Дональд Трамп после начала турецкой военной операции «Источник мира» (проводилась Анкарой против курдских боевиков на северо-востоке Сирии) заявил о выводе из военных США из арабской страны. В Сирии, к слову американцы и коалиция США действовали незаконно.

Но несмотря на слова Трампа о выводе солдат, Штаты открыто заявили, что оставят своих военных на востоке Сирии, чтобы помогать курдским боевикам контролировать нефтяные месторождения и заниматься контрабандой черного золота.

О том, что США под видом борьбы с терроризмом преследуют в Сирии исключительно корыстные экономические интересы уже давным давно ни для кого не секрет. В феврале этого года ливанский журналист Фирас Шуфи опубликовал на Youtube документальную ленту, в которой прямо говорится о сотрудничестве США и поддерживаемых ими курдских вооруженных формирований с террористами запрещенной в РФ группировки ИГ1. Анонимный военный источник в спецподразделении Сирийской арабской армии рассказал Фирасу, что террористы ИГИЛ1 работали в Сирии под прикрытием американских военных и курдских отрядов СДС. При этом Вашингтон, по его словам, просто имитировал борьбу с ИГ ради картинки в СМИ, а на самом деле террористы находились в составе курдских отрядов СДС. Сирийцы не сомневаются, что американцы контролируют отдельные регионы республики, только чтобы незаконно добывать нефть на восточном побережье Евфрата и продавать ее.

В Минобороны РФ также неоднократно заявляли о воровстве США сирийской нефти, публикуя спутниковые фотографии колонн бензовов, которые уезжали с нефтяных полей Сирии под прикрытием американских военных. Доход от незаконной деятельности США в Сирии ежемесячно достигает 30 миллионов долларов. Все эти деньги переводятся на счета американских спецслужб и служащих Пентагона. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает это грубым вмешательством в суверенитет Сирии и прямым нарушением международного законодательства. О том, что США в Сирии обеспечивали безопасность источников нефти заявлял ранее и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Кроме того, 8 ноября стало известно, что в Сирии орудуют наемники американской ЧВК Blackwater, ранее находившейся в Ираке. Там они занимались расстрелами мирных жителей, а теперь наводят порядки в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.