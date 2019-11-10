Преподаватель СПбГУ признался в убийстве выпускницы вуза

Санкт-Петербург, 10 ноября. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов на допросе в следственном комитете признался в убийстве 24-летней выпускницы вуза. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

По словам адвоката, его подзащитный «придерживается признательной позиции».

«Допрос в следственном управлении прошел. Он (Соколов) остался в признательной позиции», — рассказал Почуев, отметив, что его подзащитному пока обвинений предъявлено не было.

Почуев подчеркнул, что, скорее всего, обвинения Соколову будут предъявлены 11 ноября. Заседание Октябрьского районного суда Петербурга состоится завтра.

Напомним, Соколова задержали в субботу. Он хотел утопить в реке Мойке отрубленные руки девушки. В квартире Соколова обнаружили обезглавленный труп. К настоящему моменту свыше 720 человек подписали петицию против руководства СПбГУ после убийства аспирантки, с которой историк состоял в любовных связях.

Также появилась информация, что доцент СПбГУ мог быть замешан в сексуальных домогательствах: он приставал к журналистке несколько лет назад. Проявление харассмента со стороны преподавателей и сотрудников СПбГУ — случаи не единичные. Так, выпускница вуза ранее рассказала о домогательствах со стороны преподавателя политологии и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. По ее словам, жертвами сексуальных домогательства Вишневского стали четыре студентки.