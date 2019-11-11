В Сургуте семейная пара спасла 28 кошек, замерзавших у трассы

Примерно в 20 километрах от города супруги Антон и Елена Макогон обнаружили почти три десятка кошек, брошенных кем-то в страшный снегопад. Они жались друг к другу и замерзали в клетках. Благодаря неравнодушным жителям Сургута всех животных удалось спасти и устроить на передержку. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«На дороге есть небольшая автостоянка, — рассказала ФАН Елена Макогон. — Когда мы остановились на ней, увидели, что неподалеку валяются несколько открытых клеток, а также лотки и закрытые пакеты с кормом. В клетках сидели кошки и грелись друг об друга. Видимо, их привезли за пару часов до нас. Я сначала даже не поняла, что в клетках кто-то сидит. Я вообще была в шоке, не знала, куда их девать, шел уже одиннадцатый час. Я понимала, что не смогу их уже так оставить, уехать, они ночь бы там не пережили, потому что очень холодно было, шел снег, даже вода замерзла. Мы выбрали две самые большие клетки (больше бы не поместилось в нашу маленькую машину) и всех животных посадили туда, в тепло».

Переловить испуганных замерзших животных было непросто. Кто-то шипел, кто-то просто убегал, а один кот даже поцарапал Елену, когда она пересаживала его в машину.

«Я с ними разговаривала. Говорила: «Успокойся, все будет хорошо, иди сюда! Надо тебя спрятать в тепло!» Те, кто сидел в своих клетках, цеплялись за них. Я боялась им лапы повредить. Один вообще в лес убежал, я ему говорю: «Ну куда ты ушел, куда я за тобой побегу в чащу! А когда всех загрузили уже, он вернулся, я его позвала и засунула в тепло, к друзьям», — вспоминает девушка.

После первого этапа спасательной операции пришло время подумать, что делать с 28 кошками дальше. Ребята решили просить помощи в соцсетях.

«Я думала, если сейчас не пристроим — придется вместе с ними в машине ночевать, — поделилась Елена. — Двух-то кошек долго не можешь пристроить, а тут 28 животных! Я не ожидала, что кто-то отзовется, ведь время было позднее. Но после того, как мы начали выкладывать посты, у меня просто разорвался телефон! Все хотели помочь, кто-то приезжал, кто-то просил подвезти. Последних мы попросили подъехать к ближайшей автозаправке, чтобы люди не заблудились. Остальным раздавали кошек прямо оттуда, где их нашли, на передержку».

В общей сложности вся «спецоперация» заняла несколько часов. Неравнодушные жители Сургута разбирали животных по домам буквально пачками. Один мужчина приехал и без вопросов увез целую клетку, сразу 10 котят. Кто-то приезжал и просто в руки, без клетки, забирал по несколько животных. Брали, кто сколько мог спасти. Третья машина увезла еще пятерых потерпевших. Последних шестерых супруги Макогон развозили сами. После ребята созвонились с новыми кураторами пострадавших, узнали об их здоровье. Кошек показали ветеринару, оказалось, что они совершенно здоровы и молоды — в возрасте от пяти месяцев до полутора лет.

Елена съездила в отдел полиции поселка Солнечный, где подробно изложила всю информацию по обнаруженным животным. Федеральное агентство новостей направит запрос, чтобы выяснить, занялись ли расследованием ситуации по жестокому обращению с животными правоохранительные органы, и что показали результаты проверки.