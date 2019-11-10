Курдские боевики убили восемь человек, устроив взрыв в сирийской Ракке

Анкара, 10 ноября. Крупный теракт произошел в воскресенье в сирийском городе Салук, расположенном на севере провинции Ракка. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

В результате подрыва заминированного автомобиля погибли 8 человек, еще 20 получили ранения. Власти Турции возложили ответственность за атаку на «Рабочую партию Курдистана» и «Силы народной самообороны», которые Анкара относит к курдским террористическим группировкам.

Отметим, что город Салук в настоящее время находится под контролем турецкой армии, которая ранее объявила о создании зоны безопасности на севере САР. Это уже не первый подобный теракт на подконтрольной туркам территории. 2 ноября в городе Телль-Абъяд, который находится на границе Сирии и Турции, прогремел мощный взрыв, который унес жизни 14 человек. Семеро из погибших были мирными жителями.

9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира». Анкара дала бандформированиям курдов время на то, чтобы добровольно покинуть зону военных действий.

Сама же операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских группировок из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.