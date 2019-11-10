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Названа причина смерти зверски убитой аспирантки СПбГУ

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Названа причина смерти зверски убитой аспирантки СПбГУ

Санкт-Петербург, 10 ноября. Стала известна причина смерти аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой и расчлененной своим возлюбленным, историком Олегом Соколовым.

Профессор университета уже оформил явку с повинной, его допросили в ГСУ СК РФ по Петербургу, он признался в содеянном. Меру пресечения ему выберут в понедельник.

«24-летняя Ещенко погибла от огнестрельного ранения», — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Известно, что Ещенко и Соколов состояли в отношениях, ни от кого это не скрывали. Жили вместе в квартире профессора на Мойке. В ночь на 8 ноября Анастасия звонила своему брату, рассказала, что они сильно поссорились и Соколов даже ударил ее. Брат просил ее не возвращаться к мужчине, но она сказала, что ей надо забрать вещи.

9 ноября из Мойки был выловлен Соколов. Он пытался утопить рюкзак с отрубленными женскими руками, а потом бросился в воду сам. Кроме того, в рюкзаке находился травматический пистолет.

Соколов был крупным специалистом по военной истории Франции, кандидат исторических наук. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. В 2003 году  президент Франции Жак Ширак наградил Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в изучение и популяризацию истории Франции и ее армии.

Студенты университета рассказали журналистам, что Соколов был несдержанным, «эмоции у него преобладали над разумом». По их словам, он мог даже кричать на учащихся, грубить им. 

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