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Главные новости 10 ноября

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Главные новости 10 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 10 ноября.

Автоэксперты рассказали, при каких традиционных ошибках водителей шипы могут вылетать из шин. Эксперты составили топ-5 ошибок водителей, из-за которых шипы вылетают из шин.

Эксперт Максим Григорьев представил индийским экспертам доказательства фальсификации химатак в Сирии. Российский эксперт представил в Индии доказательства фальсификации химатак в Сирии.

Продюсер Яна Рудковская заявила о своем решении расстаться с фигуристом Евгением Плющенко во время съемок программы «ЯнаСупер». Рудковская объявила о расставании с Плющенко и гуляла по ночному Сочи с Биланом.

Ветеран операции в Донбассе Тарас Елейко схватил за ухо журналиста Руслана Коцабу, обвинив его в «работе на ФСБ РФ». «Ветеран» операции в Донбассе назвал журналиста «агентом ФСБ» и схватил его за ухо.

Пассажирский самолет, который следовал по маршруту Челябинск — Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре. Рейс Челябинск — Сочи посадили в Самаре из-за пассажирки, которая не курила в самолете.

Взрыв газа прогремел в здании амбулаторного пункта селения Новые Атаги Чечни, в результате ЧП частично разрушена часть здания. Взрыв газа прогремел в здании медпункта в Чечне.

Президент США Дональд Трамп пользуется бандитской логикой в Сирии, грабя нефть усилиями курдских боевиков. Эксперт обвинил Трампа в бандитской логике при краже нефти силами курдских боевиков.

Водолазы, искавшие останки убитой студентки Олега Соколова, нашли череп неизвестного человека. Турция осудила планы США на сирийскую нефть. Дональд Трамп обвинил демократов в домогательствах. В Польше задержан украинский националист Игорь Мазур. В реке Мойке найдены останки неизвестного человека. События дня. ФАН-ТВ.

Доцент Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, был очень несдержанным человеком, рассказал один из студентов СПбГУ. В СПбГУ рассказали, как профессор Соколов унижал студентов.

Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская назвала Игоря Мазура «ветераном войны в Донбассе, Грузии и Чечне». В польском Сейме задержанного украинского националиста назвали «ветераном войны в Чечне».

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