Сирия новости 11 ноября 07.00: войска США высадились в Алеппо, взрыв с убитыми в Ракке

Сирия, 11 ноября. Силы коалиции США вернулись на базу «Сиррин» в Сирии, убитые и раненые в результате взрыва в Сулуке, террористы ИГ1 убили разведчика РПК в Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по террористам на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: провели операцию против курдских боевиков в районе Телль-Тамра.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за теракт в Даръа, убило разведчика РПК в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли САА в районе Абу-Духура.

Курдские боевики: захватили агента ИГИЛ в Заевфратье.

Международная коалиция: вернулась на военную базу «Сиррин» в Алеппо, ведет воздушную операцию в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Войска международной коалиции во главе с США, вопреки прежним заявлениям руководства в Белом доме, возвращаются на военные базы на севере Сирии. Американские войска, в частности, вернулись на покинутую не так давно военную базу «Сиррин» — крупный военный аэродром в провинции Алеппо, к востоку от Манбиджа. Источник в Twitter (@AleppoAMC) приводит фотографии американских военных и сообщает, что на «Сиррине» высадился отряд в составе шести автомобилей и двух БМП «Брэдли».

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор наблюдается большое количество пролетов вертолетов международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Можно предположить, что в Заевфратье проходит очередная операция коалиционных сил — чаще всего целью таких вылазок являются укрытия «спящих ячеек» ИГИЛ.

Между тем в десятке километров от Шхиля, в районе населенного пункта Джадид-Акидат, боевики SDF захватили агента террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает тот же источник. На данный момент неизвестно, связаны ли эти события и нет подтверждений крупной операции SDF и коалиции в Заевфратье.

Провинция Идлиб

Боевики террористической группировки «Ансар ат-Таухид» («Защитники единобожия») в Идлибе использовали тяжелую артиллерию против сил САА. Об этом сообщает источник в Twitter (@humamisa). Связанные с «Тахрир аш-Шам» боевики обстреляли позиции правительственных сил в деревне Аль-Брагити близ города Абу-Духур на востоке Идлиба. В этом районе находится контрольно-пропускной пункт, по которому мирные жители могли покинуть зону боевых действий. Боевики держали под прицелом подходы к КПП и неоднократно открывали огонь по беженцам, пытающимся покинуть Идлиб.

Другой источник (@MMCSYR) сообщает, что ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов на юге Идлиба, в районе города Кафр-Набаль.

Провинция Даръа

Террористы из группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт против сил САА в провинции Даръа. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@andre__levy), медиаисточники, связанные с ИГИЛ, сообщили, что группировка ответственна за подрыв автобуса с солдатами, который произошел близ населенного пункта Ракхам на северо-западе Даръа.

Провинция Ракка

Информационное агентство Halab Today сообщает о мощном взрыве в провинции Ракка. Сообщается о срабатывании взрывного устройства, установленного в автомобиле, припаркованном в городе Сулук, расположенном к юго-востоку от Телль-Абъяда. На данный момент источники в Twitter (@fredwalton216) сообщают о восьми погибших и по крайней мере 20 раненых в результате взрыва.

Провинция Хасака

Медиаисточники, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», распространили информацию о действиях ИГИЛ против курдских радикалов в Сирии. Боевики ИГ утверждают, что убили в Хасаке разведчика «Рабочей партии Курдистана» Джадуа ат-Тияба. Это произошло на юге провинции, в населенно пункте Маркада.

Турецкий источник (@BarPnarHarekat2) сообщает, что турецкие силы завершили боевые операции против курдских террористов в районе Телль-Тамра. Ранее, напомним, командование SDF «открестилось» от любых сил, которые противостоят турецким военным на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.