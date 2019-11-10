Соловьев объяснил, почему жители Донбасса доверяют ему и Скабеевой больше, чем Зеленскому

Президент России Владимир Путин обошел президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин возглавил рейтинг по результатам социологического опроса, сообщает издание «Зеркало недели», которое проводило исследование совместно с Украинским институтом будущего.

На открытый вопрос (без указания персоналий, из которых можно выбрать) — кто из «ваших соотечественников» вызывает доверие и является для вас авторитетом — 11,2% участников опроса назвали Владимира Путина. О доверии к Владимиру Зеленскому заявили 1,3% респондентов.

При этом второе и третье места по степени доверия заняли известные российские телеведущие, которые нередко освещают в своих ток-шоу тему Украины, — Владимир Соловьев (9,1% опрошенных) и Ольга Скабеева (6,7% респондентов) соответственно.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал Федеральному агентству новостей свое почетное второе место в рейтинге доверия у жителей Донбасса.