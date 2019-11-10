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Соловьев объяснил, почему жители Донбасса доверяют ему и Скабеевой больше, чем Зеленскому

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Соловьев объяснил свой и Скабеевой высокий рейтинг у жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин обошел президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин возглавил рейтинг по результатам социологического опроса, сообщает издание «Зеркало недели», которое проводило исследование совместно с Украинским институтом будущего.

На открытый вопрос (без указания персоналий, из которых можно выбрать) — кто из «ваших соотечественников» вызывает доверие и является для вас авторитетом — 11,2% участников опроса назвали Владимира Путина. О доверии к Владимиру Зеленскому заявили 1,3% респондентов.

Президент России Владимир Путин обошел президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

При этом второе и третье места по степени доверия заняли известные российские телеведущие, которые нередко освещают в своих ток-шоу тему Украины, — Владимир Соловьев (9,1% опрошенных) и Ольга Скабеева (6,7% респондентов) соответственно.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал Федеральному агентству новостей свое почетное второе место в рейтинге доверия у жителей Донбасса.

«Ну, во-первых, давайте будем откровенны: это все-таки какой-то странный рейтинг, потому что как-то не совсем ясно, как эти люди проводили опрос, тем более что к украинским изданиям особого доверия нет. Тем более некорректно, когда в один рейтинг включают и политиков, и журналистов, — это тоже довольно странно выглядит.

Но в этом рейтинге важно, что нашему каналу («Россия 1») доверяют жители Донбасса, которые знают правду, так как находятся в самом эпицентре событий. Поэтому для нас — и для меня, и, думаю, для Оли Скабеевой, и для всех наших коллег — такое доверие — это, конечно, очень высокая оценка нашего труда», — резюмировал Владимир Соловьев.

Соловьев объяснил, почему жители Донбасса доверяют ему и Скабеевой больше, чем Зеленскому

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