ЛНР итоги 3–9 ноября: офицеры НМ погибли от удара ВСУ, в Луганск прибыл гумконвой МЧС РФ

Луганск, 10 ноября. В отношении комбрига ВСУ заведено уголовное дело по факту гибели военнослужащих НМ ЛНР, продолжается разминирование на участке разведения сил и средств у Золотого, в Луганск прибыл 90-й гумконвой МЧС РФ.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Военные НМ ЛНР погибли в результате обстрела ВСУ

Двое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики погибли на минувшей неделе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков территории ЛНР. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий. Он призвал международные правозащитные организации заставить Киев соблюдать перемирие.

«Факт обстрела, повлекшего гибель военнослужащего Народной милиции, задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 14-й бригады ВСУ Войченко», — рассказал Осадчий.

Разминирование в Золотом продолжается

Работы по разминированию продолжаются на участке разведения сил и средств у Золотого. Сотрудники МЧС ЛНР на текущей неделе при поддержке представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обследовали и разминировали более полугектара территории. В ходе разминирования среди прочего была выявлена противопехотная осколочная мина направленного действия.

В ЛНР утвержден порядок действий при размещении Киевом военизированных формирований в Золотом

Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики утвердили порядок действий в случае ввода на участки разведения сил у Золотого и Станицы Луганской Национальной гвардии и полиции Украины. Согласно документу, если Киев разместит свои подразделения в этих зонах, ЛНР ответит введением сотрудников министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел ЛНР. За данное постановление единогласно проголосовали все 45 присутствующих в зале заседаний депутатов.

Защитники ЛНР оказали помощь ветеранам ВОВ

На текущей неделе в ЛНР прибыл 90-й гуманитарный конвой МЧС РФ. Автомобильная колонна доставила в Луганск более 134 тонн наборов детского питания.

Военнослужащие Народной милиции провели гуманитарную акцию по доставке продуктов питания ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории республики. В ходе мероприятий было передано более 50 продуктовых наборов.

В Луганске представили марки, выпущенные в честь пятилетия Генпрокуратуры

Блок художественных почтовых марок, посвященных пятилетию органов прокуратуры Луганской Народной Республики, презентовали в Луганске. Блок выпущен тиражом в 600 экземпляров. В торжественной процедуре спецгашения почтовой марки принял участие исполняющий обязанности генпрокурора ЛНР Сергей Горенко, а также другие представители властей республики.