

Триполи, 10 ноября. Американское издание Bloomberg не постеснялось транслировать антироссийские фейки главы МВД самозванного Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага, бездоказательно обвинившего РФ в разжигании конфликта в африканской стране.

Террорист и похититель людей утверждает, что Москва якобы пошла на это, чтобы усилить свое влияние в Ливии. Непонятно, почему такое казалось бы авторитетное издание как Bloomberg считает нормальным транслировать эти непроверенные данные. Журналистов ни разу не затормозило то, что Башага не приводит никаких аргументов.

Вряд ди руководство Bloomberg было не в курсе того, что Башага имеет отношение к похищению на территории Ливии двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Уже полгода социологи незаконно удерживаются в неофициальной тюрьме «Митига». Обвинения им не предъявлены, права нарушаются. Кроме того, Башага является главарем псевдогосударственной структуры, участниками которой является ряд бандитских группировок, сотрудничающих с террористическими организациями. Одной из таких является группировка Абдельрауфа Кара RADA контролирующая неофициальную тюрьму «Митига».

Тем не менее американское издание все это не затормозило. Более того, ему уподобились и некоторые российские СМИ, которые стали перепечатывать это интервью. По мнению главы Института политических исследований, политолога Сергея Маркова, все дело в том, что в России, к сожалению, есть издания, которые по сути являются просто площадками для антироссийских высказываний.

«Такие издания можно отнести к шестой колонне — это СМИ, которые не выступают прямо против нашей страны, но при этом поддерживают геополитических противников нашей страны», — пояснил он в комментарии Nation News.

К шестой колонне Марков отнес, в частности, РБК, «Коммерсант» и ряд других.

По мнению президент Евразийского института молодежных инициатив, политолога Юрия Самонкина, с этим интервью Башага надо серьезно разбираться: «Спокойно разговаривать с людьми, причастными к пыткам и похищению людей, нельзя».