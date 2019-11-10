Генпрокуратура ЛНР отметила пятилетие

Луганск, 10 ноября. Прокуратуре Луганской Народной Республики исполнилось пять лет. Сотрудникам ведомства есть что рассказать и о чем отчитаться за этот период: обеспечение законности и правопорядка, восстановление нарушенных прав граждан, защита государственных интересов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Работники прокуратуры республики 7 ноября отметили профессиональный праздник. Торжественным мероприятиям предшествовал ряд рабочих моментов. Руководители генеральных прокуратур ЛНР и Республики Южная Осетия Сергей Горенко и Урузмаг Джагаев подписали в Луганске приказ о создании совместной постоянно действующей рабочей группы по взаимодействию.

«Сегодня состоялось подписание совместного приказа о создании рабочей группы по развитию взаимодействия между Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия и Генеральной прокуратурой ЛНР», — рассказала начальник отдела по вопросам международного сотрудничества и правотворческой деятельности ГП ЛНР Анастасия Алешина.

После подписания документа сотрудники луганской Генпрокуратуры и делегаты от Южной Осетии возложили цветы к памятнику защитникам ЛНР «Они отстояли Родину».

В честь праздника в Луганске был презентован блок художественных почтовых марок, посвященных пятилетию ведомства. Блок выпущен тиражом в 600 экземпляров. В торжественной процедуре спецгашения почтовой марки лично принял участие исполняющий обязанности генпрокурора ЛНР Сергей Горенко, а также почетные гости.

Основной частью праздничных мероприятий стало, конечно же, торжественное собрание. Отличившимся работникам органов прокуратуры вручили медали, почетные знаки, грамоты и благодарности.

«Пять лет назад мы вместе с вами заходили в здание прокуратуры и восстанавливали его с нуля, создавали структуру. Я очень рад тому, что нам это удалось, мы все помним, как это происходило», — отметил Горенко.

Одним из главных подарков стало выступление известной российской рок-исполнительницы Юлии Чичериной.