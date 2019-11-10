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Свыше 720 человек подписали петицию против руководства СПбГУ после убийства аспирантки

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Свыше 720 человек подписали петицию против руководства СПбГУ после убийства аспирантки

Санкт-Петербург, 10 ноября. Свыше 720 человек подписали петицию против руководства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) после убийства 24-летней аспирантки.

Петиция появилась на Change.org. К настоящему моменту ее подписал 721 человек. Авторы петиции требуют привлечь к ответственности руководство СПбГУ, в том числе ректора университета и директора института истории вуза.

Активисты подчеркнули в тексте петиции, что профессор всегда вел себя странно и агрессивно. Кроме того, он называл себя Наполеоном и уже нападал на студентку, с которой ранее состоял в романтических отношениях. Она подавала заявление в полицию, однако оно было проигнорировано.

Также Сети опубликовано видео под названием «Пациент Олег Соколов — тяжелейший случай», на котором профессор ведет себя излишне эмоционально, его речь несвязна и сбивчива.

Напомним, историка задержали в субботу. Он хотел утопить в реке Мойке отрубленные руки девушки. В квартире Соколова нашли обезглавленный труп и пилу. 

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