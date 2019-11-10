Две трети украинского бюджета пойдет на силовиков и долги

Москва, 10 ноября. Предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского никак не отражены в проекте государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Сергей Левченко, проанализировав документ.

Более того, по словам журналиста, проект бюджета предполагает финансирование целей, которые прямо противоречат обещаниям президента.

Ни о каком понижении налогов для стимулирования развития предпринимательства речи не идет. Совсем наоборот — украинские власти планируют повысить отчисления для пополнения казны. Так, например, со следующего года на Украине подорожают акцизы на табак. Кроме того, всем плательщикам единого налога придется приобрести кассовый аппарат.

При этом траты на силовиков и чиновников традиционно вырастут. В 2020 году расходы бюджета в целом увеличатся на 8%. Расходы на министерство обороны — на 15%, на СБУ — на 20%, на МВД — на 8%. Суммарно на содержание и нужды силовиков украинские власти намерены потратить 273 млрд гривен (2,5 млрд долларов), что составляет почти треть расходной части бюджета (27%).

Еще 40% (424 млрд гривен или 3,8 млрд долларов) предусмотрено на обслуживание государственного долга.

Компенсировать такие колоссальные затраты Киев собирается за счет иностранных кредитов. В проекте бюджета заложены заимствования на 365 млрд гривен (3,3 млрд долларов).

«Выходит, что на силовиков, а также на обслуживание и погашение долгов отпущено более двух третей расходной части госбюджета. Впрочем, на одну треть никто жить не собирается — будут брать новые долги», — пишет Левченко.

Он также отметил, что некоторые статьи расходов вызывают вопросы. Так, например, украинские власти намерены в следующем году потратить 500 млн гривен (20,4 млн долларов) на программу «Сшивание страны — проект мобильности молодежи», 760 млн гривен (31 млн долларов) — на поддержку отечественного кинематографа, 400 млн гривен (16,3 млн долларов) — на лечение украинцев за рубежом, 50 млн гривен (2 млн долларов) — на поддержку вещающего в Киеве «крымско-татарского» телеканала ATR T и 50 млн гривен — на создание института языковых инспекторов, которые будут следить, чтобы все госслужащие говорили по-украински.