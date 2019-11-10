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Колокольцев наградил отличившихся сотрудников МВД

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Колокольцев наградил отличившихся сотрудников МВД

Москва, 10 ноября. Торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел прошла в Москве. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам МВД.

«Наше руководство высоко оценивает результаты сотрудников. Только в этом году за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей государственных наград удостоены 492 человека, ведомственных — более девяти тысяч семисот», — заявил министр.

Глава МВД поблагодарил личный состав за самоотверженную службу, а также поздравил ветеранов с профессиональным праздником. По словам Колокольцева, преемственность и передача опыта и знаний являются ключевыми условиями укрепления кадрового потенциала МВД.

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