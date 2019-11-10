В Госдуме выписали рецепт «дезинфекции» от планов Запада по развалу России к 2030 году

Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что только серьезные изменения в региональной политике помогут предотвратить распад России по национальному принципу. Так парламентарий прокомментировал расследование Федерального агентства новостей, посвященное планам Запада по развалу России к 2030 году путем насильственной «федерализации» с использованием прозападной оппозиции в качестве пятой колонны.

Федеральное агентство новостей внимательно проанализировало план западных стран по развалу России к 2030 году. Запад не хочет мириться с единой, независимой, сильной Российской Федерацией и всеми силами пытается разрушить нашу страну путем давления извне и изнутри, в том числе через подконтрольную прозападную оппозицию. План по развалу нашей страны — искусственная насильственная «федерализация» путем стравливания регионов и национальных республик, чтобы спровоцировать сепаратистские настроения вплоть до планов выхода из состава Российской Федерации.

Насколько подобные планы Запада реальны, и что можно этому противопоставить, ФАН спросило у первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, который входит в думскую фракцию ЛДПР. Выписанный парламентарием горький рецепт нам показался небесспорным. Тем не менее мы считаем это мнение чрезвычайно важным, чтобы быть услышанным в том числе на самом верху.

Как нам не потерять Россию. Мнение Александра Шерина

«Дезинфекция» от оппозиции

Когда появляется какая-то инфекция, нам необходимо понимать, что для нее существует почва, атмосфера, благоприятная среда. Когда мы говорим о карманной оппозиции, управляемой из-за рубежа, которая готова паразитировать на нашем обществе и нашем государстве, мы должны честно себе ответить — а насколько хорошо у нас проводится «дезинфекция» от этого? И не в плане какой-то политической зачистки, а в плане противодействия созданию благоприятной среды для «федерализации» России в той форме, как этого хотят на Западе.

Я имею в виду не федеративное устройство нашего государства, прописанное в конституции, а искусственную «федерализацию» России так, как этого добивается Запад: что-то вроде конфедерации «независимых государств», сформированных по национальному принципу.

И тут с «дезинфекцией» у нас далеко не все в порядке.

Политика, которая сегодня ведется у нас отвечающими за финансирование министерствами — с большими привилегиями и преференциями для национальных республик — определенно приводит к расколу в обществе. Население беднеет, а там, где население становится беднее, легче поднять какой-то национальный протест. На беднеющих территориях всегда найдутся те, кто будет использовать националистическую карту. Дескать, наш народ бедный, потому что есть какой-то другой народ, более богатый, который в этом виноват. Как мы видим, сегодня таким народом, который «виноват» во всем, является русский народ, причем во всем мире — то есть «русские виноваты во всем».

Если мы сегодня не будем продолжать в свое время запущенный, но затем приостановленный процесс по объединению Российской Федерации, если мы не будем убирать национальный принцип деления РФ, не исключаю, что план Запада относительно нашей страны будет возможен. Я имею в виду — раскол России по национальным республикам. К 2030-му, 2035-му или, может, к 2050 году, но возможен. Рано или поздно это может произойти — то, что произошло с Советским Союзом, может случиться с Российской Федерацией.

Тонкая тема

Что нужно делать, чтобы этого избежать? Для начала нужно сказать людям правду. Они должны знать, что сегодня сокращение население на 250 тысяч человек в год происходит за счет исконно русских территорий.

Это тонкая тема, на которую не любят говорить, но существует такое выражение — «русские регионы». Русскими можно назвать регионы Центральной полосы России и другие части нашего государства, которые не являются национальными республиками. Так вот, меньше всего денег, и я могу это документально подтвердить, выделяют почему-то именно русским регионам. И убыль населения идет тоже за счет русских регионов.

В таком огромном государстве, как РФ, русские являются цементирующей нацией — я не говорю титульной, я не говорю элитной, я говорю — цементирующей, государствообразующей, объединяющей. Но, когда эта государствообразующая нация по численности станет меньше, чем 50% населения всей страны, удержать Российскую Федерацию в ее нынешних территориях будет тяжело.

И я на сто процентов уверен, что западные спецслужбы будут разыгрывать эту карту. Это обязательно произойдет, если мы не пойдем по принципу (лидера ЛДПР Владимира) Жириновского, озвученного им еще в начале 1990 годов: нам надо уйти от национального принципа деления страны и перейти к географически-территориальному принципу, как например, в Соединенных Штатах.

В Соединенных Штатах живут разные национальности, но США не делятся по национальному принципу. Не могу себе представить, чтобы в США была какая-то своя «Французская республика». По национальному принципу делится, например, Испания, и вы видите, какие там из-за этого проблемы.

Эта национальная карта, безусловно, будет разыгрываться Западом в России. Еще раз хочу обратить внимание на уменьшение количества русского населения в стране. Русских в России становится все меньше — их меньше рождается, они раньше умирают. Знаю это не понаслышке — у меня есть соответствующая статистка по рождаемости в различных регионах РФ.

Убыль русского населения — 250 тысяч человек в год, в то время как на территориях некоторых национальных республик — устойчивый прирост населения. То есть, каждые четыре года русских становится на миллион меньше, и такая тенденция уже не первый год. Такими темпами к 2030 году русские просто перестанут быть государствообразующей нацией.

Кого посчитали американцы

Когда нас рассматривают американские спецслужбы, сопоставляя силы и средства, они, естественно, считают личный состав наших вооруженных сил. Так вот, не хочу никого обидеть, но при этих подсчетах они учитывают только русских, которые входят в состав нашей армии. Американцы считают наши силы только по количеству русских, а все остальные национальности, которые входят в состав ВС РФ, просто не берут в расчет. Это не моя фантазия, это американцы так считают, что в случае серьезного военного конфликта Россия сможет поставить под ружье только русских.

Где больше денег, там будут «размножаться»

У меня есть данные по обеспечению жильем ветеранов по разным регионам, и тут русские регионы сильно отстают. И так во многом. А где люди будут быстрее «размножаться»? Да там, где больше денег! А американцы видят, как русские регионы недофинансируются, и принимают это к сведению.

Я не разжигаю рознь, я констатирую факт — в России очень разный уровень доходов по национальному признаку. Американцы это тоже видят и понимают, что по этому принципу нашу страну можно разодрать. Поэтому наше руководство должно как можно скорее принять меры к тому, чтобы всеми силами постараться предотвратить подобный сценарий.