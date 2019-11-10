Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Особое мнение
  /  Обновлено: 

В Госдуме выписали рецепт «дезинфекции» от планов Запада по развалу России к 2030 году

177
0 Оставить комментарий

Шерин выписал горький рецепт «дезинфекции» от планов Запада по развалу России к 2030 году

Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что только серьезные изменения в региональной политике помогут предотвратить распад России по национальному принципу. Так парламентарий прокомментировал расследование Федерального агентства новостей, посвященное планам Запада по развалу России к 2030 году путем насильственной «федерализации» с использованием прозападной оппозиции в качестве пятой колонны.

Александр Шерин

Федеральное агентство новостей внимательно проанализировало план западных стран по развалу России к 2030 году. Запад не хочет мириться с единой, независимой, сильной Российской Федерацией и всеми силами пытается разрушить нашу страну путем давления извне и изнутри, в том числе через подконтрольную прозападную оппозицию. План по развалу нашей страны — искусственная насильственная «федерализация» путем стравливания регионов и национальных республик, чтобы спровоцировать сепаратистские настроения вплоть до планов выхода из состава Российской Федерации.

Насколько подобные планы Запада реальны, и что можно этому противопоставить, ФАН спросило у первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, который входит в думскую фракцию ЛДПР. Выписанный парламентарием горький рецепт нам показался небесспорным. Тем не менее мы считаем это мнение чрезвычайно важным, чтобы быть услышанным в том числе на самом верху.

Как нам не потерять Россию. Мнение Александра Шерина

«Дезинфекция» от оппозиции

Когда появляется какая-то инфекция, нам необходимо понимать, что для нее существует почва, атмосфера, благоприятная среда. Когда мы говорим о карманной оппозиции, управляемой из-за рубежа, которая готова паразитировать на нашем обществе и нашем государстве, мы должны честно себе ответить — а насколько хорошо у нас проводится «дезинфекция» от этого? И не в плане какой-то политической зачистки, а в плане противодействия созданию благоприятной среды для «федерализации» России в той форме, как этого хотят на Западе.

Я имею в виду не федеративное устройство нашего государства, прописанное в конституции, а искусственную «федерализацию» России так, как этого добивается Запад: что-то вроде конфедерации «независимых государств», сформированных по национальному принципу.

И тут с «дезинфекцией» у нас далеко не все в порядке.

Политика, которая сегодня ведется у нас отвечающими за финансирование министерствами — с большими привилегиями и преференциями для национальных республик — определенно приводит к расколу в обществе. Население беднеет, а там, где население становится беднее, легче поднять какой-то национальный протест. На беднеющих территориях всегда найдутся те, кто будет использовать националистическую карту. Дескать, наш народ бедный, потому что есть какой-то другой народ, более богатый, который в этом виноват. Как мы видим, сегодня таким народом, который «виноват» во всем, является русский народ, причем во всем мире — то есть «русские виноваты во всем».

Если мы сегодня не будем продолжать в свое время запущенный, но затем приостановленный процесс по объединению Российской Федерации, если мы не будем убирать национальный принцип деления РФ, не исключаю, что план Запада относительно нашей страны будет возможен. Я имею в виду — раскол России по национальным республикам. К 2030-му, 2035-му или, может, к 2050 году, но возможен. Рано или поздно это может произойти — то, что произошло с Советским Союзом, может случиться с Российской Федерацией.

Тонкая тема

Шерин: В таком огромном государстве, как РФ, русские являются цементирующей нацией

Что нужно делать, чтобы этого избежать? Для начала нужно сказать людям правду. Они должны знать, что сегодня сокращение население на 250 тысяч человек в год происходит за счет исконно русских территорий.

Это тонкая тема, на которую не любят говорить, но существует такое выражение — «русские регионы». Русскими можно назвать регионы Центральной полосы России и другие части нашего государства, которые не являются национальными республиками. Так вот, меньше всего денег, и я могу это документально подтвердить, выделяют почему-то именно русским регионам. И убыль населения идет тоже за счет русских регионов.

В таком огромном государстве, как РФ, русские являются цементирующей нацией — я не говорю титульной, я не говорю элитной, я говорю — цементирующей, государствообразующей, объединяющей. Но, когда эта государствообразующая нация по численности станет меньше, чем 50% населения всей страны, удержать Российскую Федерацию в ее нынешних территориях будет тяжело.

И я на сто процентов уверен, что западные спецслужбы будут разыгрывать эту карту. Это обязательно произойдет, если мы не пойдем по принципу (лидера ЛДПР Владимира) Жириновского, озвученного им еще в начале 1990 годов: нам надо уйти от национального принципа деления страны и перейти к географически-территориальному принципу, как например, в Соединенных Штатах.

В Соединенных Штатах живут разные национальности, но США не делятся по национальному принципу. Не могу себе представить, чтобы в США была какая-то своя «Французская республика». По национальному принципу делится, например, Испания, и вы видите, какие там из-за этого проблемы.

Эта национальная карта, безусловно, будет разыгрываться Западом в России. Еще раз хочу обратить внимание на уменьшение количества русского населения в стране. Русских в России становится все меньше — их меньше рождается, они раньше умирают. Знаю это не понаслышке — у меня есть соответствующая статистка по рождаемости в различных регионах РФ.

Убыль русского населения — 250 тысяч человек в год, в то время как на территориях некоторых национальных республик — устойчивый прирост населения. То есть, каждые четыре года русских становится на миллион меньше, и такая тенденция уже не первый год. Такими темпами к 2030 году русские просто перестанут быть государствообразующей нацией.

Кого посчитали американцы

Шерин: Когда нас рассматривают американские спецслужбы, сопоставляя силы и средства, они считают личный состав наших вооруженных сил

Когда нас рассматривают американские спецслужбы, сопоставляя силы и средства, они, естественно, считают личный состав наших вооруженных сил. Так вот, не хочу никого обидеть, но при этих подсчетах они учитывают только русских, которые входят в состав нашей армии. Американцы считают наши силы только по количеству русских, а все остальные национальности, которые входят в состав ВС РФ, просто не берут в расчет. Это не моя фантазия, это американцы так считают, что в случае серьезного военного конфликта Россия сможет поставить под ружье только русских.

Где больше денег, там будут «размножаться»

У меня есть данные по обеспечению жильем ветеранов по разным регионам, и тут русские регионы сильно отстают. И так во многом. А где люди будут быстрее «размножаться»? Да там, где больше денег! А американцы видят, как русские регионы недофинансируются, и принимают это к сведению.

Я не разжигаю рознь, я констатирую факт — в России очень разный уровень доходов по национальному признаку. Американцы это тоже видят и понимают, что по этому принципу нашу страну можно разодрать. Поэтому наше руководство должно как можно скорее принять меры к тому, чтобы всеми силами постараться предотвратить подобный сценарий.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров