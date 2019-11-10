Брат убитой доцентом аспирантки рассказал о последнем разговоре с сестрой

Санкт-Петербург, 10 ноября. Брат зверски убитой аспирантки Анастасии Ещенко рассказал о своем последнем разговоре с сестрой. По словам Сергея, девушка позвонила ему после ссоры с профессором Олегом Соколовым и в слезах рассказала, что он ударил ее.

Сергей уточнил, что Анастасия позвонила ему в начале первого ночи 8 ноября, плакала, рассказала, что поссорилась с профессором, потому что хотела пойти на день рождения к другу, но Соколов резко отреагировал на ее решение пойти веселиться. Настя сказала, что мужчина оскорблял ее и говорил, что она неблагодарная, а потом ударил ее, бросив головой об пол. Тогда она выскочила на улицу и в слезах позвонила брату.

«Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться туда (в квартиру к профессору), потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться», — добавил молодой человек в комментарии Пятому каналу.

Около двух часов ночи он перезвонил Анастасии, та сказала, что она в квартире у Соколова, и уже все хорошо, но утром перестала брать трубку. Сергей добавил, что сестра очень сильно любила профессора. Они жили вместе в квартире профессора, ссоры были и раньше, причем такие, что они расставались. В последний раз разрыв продлился два месяца, но потом они снова сошлись.

Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего Олега Соколова. Профессор СПбГУ пытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками. Когда следователи приехали к нему в квартиру, то обнаружили обезображенное тело молодой девушки без головы и рук. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Позже доцентр признался, что убил аспирантку Анастасию Ещенко.