Преподаватель СПбГУ избил аспирантку в порыве ревности перед убийством

Санкт-Петербург, 10 ноября. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов перед убийством избил аспирантку-сожительницу Анастасию Ещенко.

Как пишет РЕН ТВ, 24-летняя девушка собиралась пойти к друзьям на праздник в честь дня рождения, но Соколова эта идея не привела в восторг. Он в приступе ревности избил девушку, которая решила уйти из дома и восстановиться в общежитии. Однако позже она вернулась к профессору. Это произошло накануне жестокого убийства, рассказали родственники жертвы.

Напомним, в субботу Соколова задержали при попытке утопить отпиленные женские руки. Мужчину, которого достали на берег из реки Мойки, положили в Мариинскую больницу с обморожением. В его квартире нашли обезглавленный труп молодой девушки и пилу в крови. СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Сети опубликовано немало доказательств неадекватного поведения историка. Так, на YouTube-канале есть ролик под названием «Пациент Олег Соколов — тяжелейший случай», на котором профессор ведет себя, мягко говоря, странно.

Один из студентов СПбГУ рассказал, что доцент университета — крайне несдержанный человек. По словам молодого человека, Соколов мог нагрубить на лекциях. Выпускница исторического факультета университета рассказала Федеральному агентству новостей, что Соколова все считали ненормальным. По ее словам, историк «считал себя реинкарнацией Наполеона».