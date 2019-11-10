Гости профессора СПбГУ пили чай рядом с телом убитой аспирантки

Санкт-Петербург, 10 ноября. Подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ принимал гостей у себя в квартире, пока в соседней комнате лежал труп девушки.

По имеющимся данным, профессор СПбГУ Олег Соколов и аспирантка факультета истории Анастасия Ещенко сожительствовали по адресу набережная Мойки, 82. Пара совместно занималась исследованием и реконструкцией истории Франции.

По словам соседей, у Ещенко не складывались отношения с дочерьми Соколова, что и стало причиной скандала между профессором и студенткой. 7 ноября Соколов произвел выстрел в Ещенко из обреза, девушка погибла на месте. Согласно информации 47news, после происшествия профессор спрятал труп в одной из комнат. На следующий день Соколов принимал в квартире ничего не подозревающих гостей и пил с ними чай.

На допросе Соколов признался, что потом пытался избавиться от тела и расчленил девушку. В процессе ему становилось дурно, и он пил алкоголь. 9 ноября он выбросил в Мойку сумку с ногами девушки. В тот же день он пытался выбросить сумку с руками, однако был в нетрезвом состоянии и упал в реку. Там его и обнаружил водитель, проезжавший мимо.

Во время обыска в квартире Соколова были обнаружены голова девушки и пила со следами крови. После инцидента профессор был лишен должности члена научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе.