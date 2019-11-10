Мирабелла Стрельцова раскрыла отношения Пугачевой и Началовой

Москва, 10 ноября. Российская певица и модель Мирабелла Стрельцова, исполнившая роль Аллы Пугачевой в фильме «Буду рядом», который посвящен Юлии Началовой, рассказала о взаимоотношении двух звезд эстрады.

Стрельцова призналась, что не была лично знакома с Началовой, однако уверена, что ее с Пугачевой связывали очень близкие отношения.

«Думаю, что у нее с Аллой Борисовной были добрые отношения, как у мамы с дочкой — трогательные, дружеские. Достаточно посмотреть на то, как Примадонна смотрит на Юлию Началову, когда она исполняет ее песню «Три счастливых дня», — пояснила Стрельцова в интервью порталу Nation News.

Актриса призналась, что родилась в том же районе, что и королева российской эстрады, и выросла на ее песнях, поэтому образ пришел к ней сам. Отметим, что Стрельцова в 2007 году вышла в полуфинал шоу «Минута славы», где исполнила песню Пугачевой «Две звезды» вместе с Игорем Николаевым. После этого она принимала участие в конкурсе двойников Пугачевой и Верки Сердючки, который проходил в Турции. Поэтому, когда перед продюсером фильма «Буду рядом» Андреем Загорским встал вопрос выбора актрисы на роль Примадонны, он колебался не долго.

Летом сообщалось, что съемки фильма в самом разгаре. Он повествует о творческом становлении провинциальной певицы, которая является художественным воплощением Юлии Началовой. При этом семья Началовой, как передавали СМИ, выступала против съемок картины.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.