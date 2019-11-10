В «Слуге народа» прогнозируют досрочный роспуск Рады девятого созыва

Киев, 10 ноября. Рада девятого созыва, скорее всего, будет распущена до конца полномочий, заявил глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. По мнению политика, вероятность такого сценария составляет 75%.

Напомним, президент страны Владимир Зеленский еще в первый рабочий день Рады нового созыва дал депутатам год, чтобы они доказали свою эффективность. Если этого не произойдет, Зеленский пообещал распустить парламент.

Арахамія дає 75% імовірності, що парламент не досидить свою 5-тирічку pic.twitter.com/7kdFkskBXS — Roman Kravets (@RomanKravets) November 10, 2019

«Мое видение — 75%», — сказал Арахамия в ответ на вопрос, какова вероятность того, что девятый созыв Рады не доработает до окончания полномочий.

При этом он уточнил, в ближайший год фракция «Слуга народа» «точно не распадется». Видео с заявлением политика опубликовал в своем Twitter журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

Ранее стало известно, что партия «Слуга народа» сменила своего председателя. Вместо Николая Разумкова этот пост занял Александр Корниенко. Голосование прошло на съезде партии в Киеве. Перед началом заседания Арахимия в беседе с журналистами местного издания УНИАН прокомментировал и возможность ротации в правительстве в этом году. По его мнению, это маловероятно, ведь премьеру был предоставлен один год иммунитета.

«Что может быть, если кто-то будет неудовлетворительно работать, так это ротация каких-то конкретных министров», — добавил он.

При этом Арахимия признался, что не слышал «мощных сигналов», чтобы кого-то заменять. Когда журналисты поинтересовались, если ли сейчас претензии к кабмину, политик заметил, что не бывает правительства, к которому бы их не было.