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Моралес объявил о проведении новых выборов президента в Боливии

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Моралес объявил о проведении новых выборов президента в Боливии

Сукре, 10 ноября. Действующий президент Боливии Эво Моралес принял решение провести новые выборы главы страны на фоне массовых протестов.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после обнародования предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов. Слова действующего президента Боливии передает телеканал ATB.

«Я принял решение <...> назначить проведение новых выборов», — заявил Моралес, отметив, что намерен обновить состав Верховного избирательного суда.

Напомним, массовые протесты начались в Боливии после подсчета голосов избирателей на президентских выборах 20 октября. Моралес ранее написал в своем микроблоге в Twitter, что демократической строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить государственный переворот в стране.

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