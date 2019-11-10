Депутат Шерин побывал в военной части в Забайкалье, где Шамсутдинов расстрелял солдат

Замглавы думского комитета по обороне Александр Шерин первым из гражданских побывал в военной части в Забайкалье, где 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Депутат Госдумы в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал о своих наблюдениях и поделился мнением насчет версий о дедовщине среди военнослужащих, которая могла привести к трагедии.

«Я увидел совершенно нормальную военную часть, — отметил Александр Шерин. — Разрухи нет, все чисто, аккуратно, нет чувства отсутствия цивилизации, есть транспорт, рядом гражданский городок. Да, возможно, служба в таком месте — не самая большая мечта для молодого парня. Часть секретная, хорошо охраняется, по периметру инженерные сооружения, находится в отдаленной местности в лесу. Мужской коллектив, замкнутое пространство, лес, холод… Все это психологически может повлиять».

Депутат описал помещение, в котором жил Рамиль с сослуживцами. По его словам, каждая рота располагается на отдельном этаже, в комнатах все кровати стоят в один ярус (а не в два, что уже предполагает возможную дедовщину), умывальников и унитазов столько, чтобы не приходилось стоять в очереди всей ротой, да и в целом в части нет перенасыщения. У солдат есть горячая вода, водонагреватели, стиральные машинки, душевые. В части обустроены комната досуга, спортивная комната, есть телевизор. Все жилые помещения находятся под наблюдением видеокамер.

«Я специально проверил: в каждом подразделении есть телефоны доверия Минобороны и телефон гарнизонного военного прокурора, — рассказал Шерин, — есть два варианта, куда можно позвонить в случае чего».

По новому закону, поддержанному Госдумой, в военной части нельзя пользоваться смартфонами, поэтому у Шамсутдинова действительно могли забрать гаджет. Но кнопочные телефоны на территории разрешены, и солдаты на невозможность позвонить домой депутату не жаловались.

«Настроение у всех сдержанное, люди подавлены трагедией, но служба несется в соответствии с требованиями, все на боевом посту, — говорит депутат. — Солдаты в шоке, они не могут предположить, что могло быть причиной такого поведения Шамсутдинова. Я говорил с ними в отдельной комнате, объяснил, что, если у них есть похожие проблемы, они могут откровенно мне рассказать. Если необходимо, я мог сразу кого-то забрать с собой из части. Да, говорят, здесь не курорт — тайга. Но служба нормальная, служить можно. Кто-то уже подал на контракт после трех месяцев службы — в зависимости от выслуги лет на контракте можно получать 40–65 тысяч».

Как рассказали сослуживцы Шамсутдинова, парень был призван 4 июля, прошел курс молодого бойца и после присяги успел прослужить всего пару месяцев. По словам срочников, Рамиля никто не шпынял, он вовсе не был забитым солдатом. Более того, вполне мог за себя постоять, ходил в военно-патриотический клуб и не слыл слабаком.

С погибшими офицерами у других солдат конфликтов не было, узнал Александр Шерин.

«Бойцы в части не были предоставлены самим себе, — уверяет депутат. — Во время инцидента погибли два офицера, а это показывает уровень контроля. На местных офицеров мне было приятно смотреть: все стройные, подтянутые, опрятные. Нет пузатых начальников и помятых от алкоголизма рож. Видно по лицам, что ведут здоровый образ жизни. Это не тот случай, когда в тмутаракань забросили тех, кому больше некуда податься, и они там творят беспредел».

В версию о том, что Шамсутдинова готовились «опустить», собеседник ФАН после посещения части не верит. Признается, что ему самому «омерзительно об этом думать». По словам Шерина, в военной части в Забайкалье он не заметил признаков дедовщины.

«Знаете, это можно распознать со стороны, особенно если ты сам опытный военный в прошлом. Неуставные отношения случаются, когда есть большая разница в сроке службы. Здесь же большая часть — срочники. Обычно, если есть дедовщина, у старослужащих в подчинении запуганные, засаленные, растрепанные солдатики. Я же увидел чистых, опрятных, нормальных ребят, у которых нет животного страха в глазах. Кроме того, посмотрите на погибших: у одного офицера осталась трехлетняя дочка и жена, у старшего лейтенанта — беременная жена, у контрактника — тоже дочка с женой. Вот прямо эти женатые служащие с детьми мечтали прийти на службу и изнасиловать солдата?»

По мнению парламентария, слух об угрозе изнасилования намеренно раскручивается в обществе. При этом у источников этой версии есть уже достаточно много проколов с достоверностью информации. Например, опубликованное видео якобы из военной части оказалось видеозаписью из СИЗО, а одна из первых фотографий с трупами после расстрела на территории имела отношение к инциденту на Украине, напомнил политик.

«В Интернете уже столько написано про эту историю, будто в военной части все побывали — и жены, и комитет матерей, и журналисты. Но я — первый человек из гражданских, кто приехал на территорию. Так откуда эта информация берется? — удивляется Шерин. — Понятно, что нужно было какой-то острой версией объяснить, почему парня довели до убийства. А чем можно довести? Для любого мужика самая болезненная тема — это половая неприкосновенность».

Рамиль заявил следствию, что не раскаивается в своем поступке. Более того — что планировал его три дня. Депутат проанализировал его преступление с точки зрения военного человека.

«Нельзя сказать, что это был всплеск эмоций. Он продумал все так, что сослуживцы оказались вместе с ним как со львом в клетке. Дождался, пока все вытащили свои патроны при смене караула, а сам сымитировал, будто разряжает автомат. Как только все оказались безоружны, начал расстрел. Причем он использовал столько патронов, что пришлось несколько раз перезаряжать автомат. То есть разрядить магазин, отстегнуть его, пристегнуть новый, передернуть затвор — и так сделать не один раз. При этом вокруг тебя хрипят и корячатся раненые, хлещет кровь… Значит, и голова работает, и моторика, и руки не трясутся от нервов, и ты хладнокровно ходишь и добиваешь раненых».

Сам депутат склоняется к версии психического расстройства Рамиля Шамсутдинова и объясняет его резкой сменой обстановки, непривычной для парня.