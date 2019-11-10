Жители Донбасса признались, что больше доверяют Путину, чем Зеленскому

Киев, 10 ноября. Президент РФ Владимир Путин обошел своего украинского коллегу Владимира Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса.Такие данные предоставил Украинский институт будущего, который провел соцопрос.

Не менее 11,2% опрошенных признались, что российский лидер вызывает у них больше доверия, чем украинский. Около 2,9% доверяют главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, 2,5% готовы поверить министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. А вот словам Зеленского доверяют всего 1,3% респондентов. Таким образом, президент Украины занимает почти самую последнюю строчку в рейтинге доверия, обгоняя лишь российского политолога Дмитрия Куликова и телеведущего Ивана Урганта, пишет украинское издание «Зеркало недели».

При этом большинство участников опроса выступили резко против сближения Украины с НАТО (83,8%), США (80%) и Канадой (42,1%). Более 80% тепло относятся к России, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что глава фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин предложил заморозить конфликт в Донбассе вместо того, чтобы урегулировать его. По его словам, это будет оптимальный для Киева выход из сложившейся ситуации, поскольку страна якобы не может решить проблему ни военным, ни дипломатическим способом.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек.