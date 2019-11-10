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Спикер Рады отказался возглавлять партию «Слуга народа»

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Спикер Рады отказался возглавлять партию «Слуга народа»

Киев, 10 ноября. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сменила руководителя: вместе спикера Рады Дмитрия Разумкова на этот пост был выбран первый заместитель руководителя парламентской фракции этой партии Александр Корниенко.

Решение об этом было принято на съезде партии в воскресенье. В ходе съезда Разумков заявил, что не может совмещать две должности, поэтому останется только на должности спикера украинского парламента, и после этого сложил полномочия. 

После этого члены партии провели голосование, в ходе которого новым руководителем партии Зеленского был избран Александр Корниенко. Результаты голосования озвучила глава пресс-службы «Слуги народа» Евгения Кравчук, сообщает местный телеканал «Наш».

Напомним, во время президентской компании Зеленского Корниенко возглавлял его избирательный штаб.

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