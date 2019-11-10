Футболисты «Спартака» пропустят турнир в США из-за невыдачи виз

Москва, 10 ноября. Столичный клуб «Спартак» на фоне проблем с получением футболистами американских виз планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо в начале 2020 года. Об этом рассказал журналистам в воскресенье владелец красно-белых Леонид Федун.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но посольство США визы не дает», — передает ТАСС слова Федуна.

По его словам, клуб, вероятно, откажется от поездки на эти состязания.

В прошлом месяце сообщалось, что московский «Спартак» с 15 по 18 января будет принимать участие в американском турнире, где сразится с бразильскими клубами «Коринтианс» и «Палмейрас», а также с колумбийским «Атлетико Насьональ».

Как ранее заявил экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко в интервью РИА Новости, международный турнир в США вовсе не нужен футболистам «Спартака». По его словам, подготовиться ко второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) можно и в других местах.