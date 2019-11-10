РФ зафиксировала в Сирии 26 нарушений перемирия за сутки

Москва, 10 ноября. За минувшие сутки российская экспертиза зарегистрировала 26 случаев нарушения перемирия, турецкая сторона зафиксировала 19 фактов нарушения.

«Российская часть совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением режима прекращения боевых действий, зафиксировала 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб (пять), Алеппо (восемь), Латакия (семь), Хама (шесть). Турецкая часть зарегистрировала 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб (двенадцать), Латакия (четыре), Хама (три)», – говорится в воскресном бюллетене Минобороны РФ.

По согласованию России и Турции, с 31 августа 2019 года на территории идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня.

Четыре зоны деэскалации на территории Сирии были сформированы после переговоров в Астане в мае 2017 года представителями России, Турции и Ирана. В состав зон деэскалации входит территория Восточной Гуты, район к северу от Хомса, районы южных провинций Даръа и Эль-Кунейтра, провинция Идлиб и части провинций Латакия, Хама и Алеппо, при этом, большая часть зоны подконтрольна террористам из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Военные действия в Сирии продолжаются с 2011 года. Благодаря активной поддержке РФ на территории Сирии были сломлены силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На сегодняшний день власти Сирии занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.