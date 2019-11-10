Сирия, 10 ноября. В Эс-Сувейде взорван автобус сирийской армии. Курдские боевики минируют автомобили в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали укрепления боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

ВВС Сирии: наносят удары по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹ на северо-востоке провинции Латакия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным потеряли несколько человек на севере Латакии.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке еще одной автомобильной бомбы на севере провинции Латакия, обмениваются ударами с протурецким ополчением на севере провинции Хасака.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов в Хасаке, по неподтвержденным данным потеряли бронетранспортер.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции отмечаются по-прежнему столкновения сирийской армии и джихадистов из состава группировки «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические). Медиаресурсы боевиков оппозиции сообщают, что на высотах Тель аль-Дара и Аль-Акрад радикалы сумели ранить и убить несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), как передает портал Halab Today. Подтверждений от официальных СМИ не поступало.

ВВС Сирии продолжают работу в районе города Кабана, расположенного на высотах Курдских гор. Источник также сообщает, что несколько боевых вертолетов сбросили бомбы на укрепления джихадистов.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо прогремел еще один взрыв. Как сообщает медиаресурс Step News, заминированный автомобиль был подорван в центре города Аль-Баб. Поступают сообщения от местных источников о ранении одного человека. Силы безопасности протурецких группировок, которые контролируют город, выехали на место происшествия и оцепили квартал. Ответственность за подрыв пока что возлагают на курдских радикалов из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Сегодня утром также был подорван с помощью самодельной бомбы автомобиль полевого командира протурецких сил в районе города Шамарин, командир скончался от полученных ранений.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжают свою работу над позициям боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 и союзных ей группировок самолеты ВКС РФ. Днем с воздуха были обстреляны места скопления радикалов и их опорные пункты в районе города Кафр-Набель, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Второй боевой вылет ВКС РФ был совершен в район поселка Кансафра и деревень Ат-Тах, Умм-Джалал и Тахтая. Сведения о потерях джихадистов в живой силе и боевой технике пока что уточняются.

Провинция Эс-Сувейда

Трое солдат Сирийской арабской армии (САА) были ранены в результате подрыва самодельной бомбы на западе провинции. Подрыв произошел на дороге, связывающей города Аль-Дар и Рахам. Взрывчатка была установлена на пути следования конвоя и детонировала, когда один из автомобилей наехал на нее, как передает портал Halab Today. Три человека получили легкие ранения, с которыми были доставлены в городскую больницу города Эс-Сувейда. Источник подчеркивает, что месяц назад водитель автобуса, который был предназначен для перевозки военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), также пострадал при взрыве самодельной бомбы. Инцидент произошел в том же районе.

Провинция Хасака

На севере провинции продолжаются боестолкновения между курдскими бандформированиями и протурецкими силами. За последний сутки отмечались бои под поселком Кирбет-Карим, и у деревень Дебс, Залия, Ширак, Табин и Маусуя с применением тяжелой артиллерии с обеих сторон, как уточняет информагентство Rojava Network. Курдские радикалы заявили, что все атаки были отражены, более 15 боевиков из союзных турецкой армии групп были убиты, еще шесть получили ранениям. SDF также утверждает, что им якобы удалось подбить бронетранспортер турецкой армии.

Турецкая армия направляет большое количество бойцов и тяжелого вооружения в окрестности деревни Аник аль-Хав. В это время отмечается активная работа артиллерии по позициям курдских боевиков в районе деревень Касимия, Рейихания, Махмудия и Даудия, как передает местный источник в сети Twitter (@tvronahi). Минобороны Турции сообщает, что количество провокаций со стороны «Демократических сил Сирии» за последние сутки выросло до 16.

1 Организация запрещена на территории РФ.