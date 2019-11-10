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Минюст РФ хочет ограничить звонки от роботов-коллекторов

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Минюст РФ хочет ограничить звонки от роботов-коллекторов

Москва, 10 ноября. Министерство юстиции России выступило с инициативой приравнять использование взыскателями автоматизированных систем к звонкам коллекторов, ограничив такой мерой обзвон должников.

К примеру, если звонки роботов попадут под регулирование федерального закона «О взыскании» и будут рассматриваться как прямое взаимодействием с человеком, то должник сможет запретить связываться с ним по будням с 22.00 до 08.00, а также в субботу и воскресенье — с 20.00 до 09.00. Помимо этого, по инициативе должника звонки от «роботов» будут поступать не более одного раза в течение 24 часов, сообщает РБК.

По словам директора «Первого коллекторского бюро» Павла Михмеля, компетентные надзорные органы воспринимают автоматизированные системы по-разному. Однако в законодательстве, указал он, нет общих правил по представлению робота при осуществлении звонка.

В Минюсте изданию подтвердили, что работа над проектом ведется, однако раскрыть детали отказались.

Как сообщала ранее Deita.ru, «черным коллекторам» запретят общаться с членами семьи должников без нотариально заверенного согласия последних.

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Источник: РБК
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