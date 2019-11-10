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Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ конвоируют из больницы на допрос

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Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ конвоируют из больницы на допрос

Санкт-Петербург, 10 ноября. Доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки, конвоируют из больницы на допрос. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

«Сейчас моего подзащитного конвоируют в следственную часть. Будут допрашивать в присутствии защиты», — сказал он.

Историка и профессора Соколова подозревают в совершении страшного преступления — убийстве студентки, с которой он состоял в романтических отношениях. В субботу подозреваемый попытался утопить женские руки в реке Мойке, в доме доцента СПбГУ нашли обезглавленный труп молодой девушки и пилу в крови. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В воскресенье в Санкт-Петербург приехала подполковник МВД Галина Ещенко, мать убитой аспирантки. Ее встретили оперативники Управления угрозыска ГУ МВД. На допросе Соколов раскрыл подробности убийства. Он заявил, что убил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. Все это время ее тело находилось в квартире, куда даже приходили гости.

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Источник: RT
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