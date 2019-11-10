В СПбГУ рассказали, как профессор Соколов унижал студентов

Санкт-Петербург, 10 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, был очень несдержанным человеком, рассказал один из студентов университета.

По словам молодого человека, историк мог нагрубить учащимся на лекциях и позволить себе лишнего в высказываниях.

«Можно сказать, что он пытался самоутвердиться за счет студентов. Чувства у него преобладали над разумом, и он мог себя не контролировать», — подчеркнул он в комментарии телеканалу RT.

Кроме того, он отметил, что в Институте истории все знали о том, что Ещенко и Соколова связывают романтические отношения, и никто из коллег не осуждал эту связь, ведь Анастасия была не студенткой, а именно аспиранткой. Поэтому, по его мнению, в том, что девушка оказалась дома у профессора, нет ничего удивительного.

«У них была совместная личная жизнь, и, конечно же, она жила у него в квартире. Все знали о его личной жизни», — подчеркнул собеседник телеканала.

Напомним, в минувшую субботу, 9 ноября Соколов попытался утопить реке Мойке женские руки, но рюкзак со страшным грузом никак не шел ко дну, тогда он сам прыгнул в воду. Историка выловили и доставили в больницу с обморожением, а правоохранители направились в квартиру к доценту, где обнаружили расчлененное тело девушки. У трупа отсутствовала голова и руки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».