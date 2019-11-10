Девять россиян включили в доклад Британии об «угрозе демократической безопасности»

Лондон, 10 ноября. Имена девяти предпринимателей российского происхождения упомянуты в докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности, посвященном «очередному», по словам авторов документа, «участию России в британской политической жизни». Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что доклад в настоящее время не опубликован, потому что его оглашение заблокировано британским кабинетом министров. Журналисты газеты сообщили, что якобы узнали о содержании документа.

В частности, в докладе упомянут экс-заместитель председателя правления нефтяного предприятия ЮКОС Александр Темерко, который в течение последних семи лет, согласно данным доклада, «пожертвовал консерваторам» сумму в 1,2 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда британские власти обвиняют Москву в совершении действий, к которым она не имеет никакого отношения.

Напомним, 4 марта прошлого года в британском Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских следователей, россиян отравили химическим веществом под названием «Новичок». Лондон сразу же обвинил Россию в причастности к инциденту в Солсбери, но не предоставил ни единого доказательства. Москва категорически опровергла все обвинения. Примечательно, что в августе этого года британская полиция сообщила, что не имеет доказательств причастности РФ к «делу Скрипалей».