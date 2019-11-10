Рейс Челябинск — Сочи посадили в Самаре из-за пассажирки, которая не курила в самолете

Самара, 10 ноября. Пассажирский самолет, который следовал по маршруту Челябинск — Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре. Соответствующую информацию передает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 10 ноября в 05.55 по местному времени. Лайнер авиакомпании «Победа» рейса 324 Челябинск — Сочи приземлился в международном аэропорту «Курумоч».

«Произошла вынужденная посадка самолета <…> по причине хулиганства пассажирки, которая курила электронные сигареты в туалете», — сказали РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Самолет отправился по маршруту в 06.55 по местному времени.

Как пишут некоторые СМИ и Telegram-каналы, во время осмотра у девушки не обнаружили электронных сигарет. Однако стюардесса уверяет, что точно почувствовала запах.

Напомним, ранее сообщалось, что летевший из Германии самолет экстренно сел в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за неисправности датчика.