Соловьев с иронией объяснил Галкину, почему на российском ТВ нет цензуры

Москва, 10 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев с иронией ответил Максиму Галкину на его слова о цензуре на российском ТВ.

Журналист напомнил, что в России цензура запрещена на законодательном уровне, даже только поэтому фраза комика не может быть справедливой.

«Мы с ним (Галкиным. — Прим. ФАН) работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — подчеркнул он в комментарии «Газете.Ru».

Кроме того, Соловьев указал на то, что Галкину никто не мешает делать все, чтобы «телевидение соответствовало его представлению о прекрасном». Ведущий также отметил, что в советское время лично у него не было никакой возможности проводить те форматы, которые он проводит сейчас: давать возможность гостям своей студии абсолютно свободно высказывать свои воззрения.

Не оставил без внимания журналист и слова Галкина о том, что российским телезрителям «все время рассказывают про Украину».

«У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит, уже не очень много украинских новостей на российском ТВ», — сказал он.

Кроме того, Соловьев отметил, что, конечно, есть разные передачи, и посоветовал Галкину относиться к этому спокойнее.

О том, что на российском телевидении якобы есть цензура, Максим Галкин заявил во время своего концерта в Новосибирске. По словам Галкина, телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки.