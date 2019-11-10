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Директор Якубовича прокомментировал сообщения об операции телеведущего

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Директор Якубовича прокомментировал сообщения об операции телеведущего

Москва, 10 ноября. Директор ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича — Табриз Шахиди — опроверг сообщения в СМИ об операции артиста.

Представитель Якубовича заверил, что телеведущий «в полном порядке». По его словам, речь ни о каких операциях не идет, сообщает РИА Новости.

«В планах — съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков «Поле чудес». Примечательна реакция самого Якубовича на эти новости: «Что? Какая операция? Может, я проспал?» — пояснил Шахиди.

В беседе с корреспондентом KP.ru сам Якубович отметил, что его хоронят далеко не в первых раз, поэтому комментировать эти слухи уже неинтересно. По словам ведущего, он как раз «идет с теннисной тренировки».

Ведущий телеигры «Поле чудес» также пожаловался, что его замучили слухи о его проблемах со здоровьем. Он напомнил, что недавно его сделали «инвалидом» после ушиба колена, до этого уже были «сердечные приступы» и прочие неприятности.

Ранее в воскресенье российские СМИ сообщили, что 74-летний Якубович якобы оказался в одной из московских больниц, где ему поставили кардиостимулятор. Отмечалось, что в медицинское учреждение артист якобы обратился из-за проблем со здоровьем, ему сделали операцию и через сутки отпустили домой.

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Источник: РИА Новости
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